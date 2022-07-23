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اليابان

إعلام: قاتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي سيخضع لتقييم نفسي

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بقلم:  يورونيوز
شخص يقدم الزهور والصلاة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في معبد زوجوجي قبل جنازته في طوكيو، اليابان، الإثنين 11 يوليو 2022
شخص يقدم الزهور والصلاة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في معبد زوجوجي قبل جنازته في طوكيو، اليابان، الإثنين 11 يوليو 2022   -   حقوق النشر  Eugene Hoshiko/AP

ذكرت وسائل إعلام يابانية، يوم السبت، أن قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي سيخضع لتقييم نفسي حتى وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشرطة إن تيتسويا ياماجامي العاطل عن العمل الذي يبلغ عمره 41 عاما هو الذي أطلق النار على آبي أثناء القائه كلمة في إطار حملته الانتخابية في الثامن من يوليو / تموز.

وذكرت صحيفة نيكي ووسائل إعلام أخرى أن محكمة في نارا بغرب اليابان، حيث كان يعيش المشتبه به ووقع إطلاق النار، وافقت على طلب المدعين باحتجاز ياماجامي لفحصه نفسيا.

ولم يتسن الوصول إلى ممثل الادعاء العام في نارا للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت نيكي إن التقييم سيستمر حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني وسيحدد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لياماجامي بإطلاق النار أم لا.

المصادر الإضافية • رويترز