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روسيا

لافروف يزور مصر الأحد

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
من زيارة سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة في 2021
من زيارة سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة في 2021   -   حقوق النشر  AP/Russian Foreign Ministry Press Service

 يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة إفريقية يستهلها بزيارة مصر الأحد سعياً للاستفادة من رغبة بعض الدول في الانضمام إلى تحالفات غير غربية في الوقت الذي تقاوم فيه موسكو الانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي مصر، سيلتقي لافروف بمسؤولين يحاولون رفع مستوى العلاقات القوية مع روسيا لمستوى علاقتهم الوثيقة بالولايات المتحدة التي سعت مع قوى غربية أخرى إلى عزل روسيا من خلال فرض عقوبات صارمة عليها بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير-شباط.

وبعد لقائه أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، يتجه لافروف إلى إثيوبيا وأوغندا، الدولتين اللتين توترت علاقاتهما مع الغرب مؤخراً، وكذلك جمهورية الكونغو.

وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدراً رئيسياً في السنوات الأخيرة للقمح والأسلحة وكذلك للسائحين حتى اندلاع الحرب التي أدت إلى تعقيد خطط السفر.