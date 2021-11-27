المستوى والأداء يقودان البريطانية رينشال والبلجيكي ماس إلى التتويج بالذهب في بطولة أبوظبي للجودو

تواصلت المنافسة في اليوم الثاني من بطولة أبو ظبي غراند سلام بنفس المستوى الذي شهدته في اليوم الأول، وكانت البريطانية لوسي رينشال سيدة اليوم. ففي مواجهتها أمام الهولندية سان فيرمير في المباراة النهائية، تعثرت نتيجة رينشال في البداية أمام أداء منافستها، قبل أن تعود بقوة قبل 24 ثانية فقط من نهاية المواجهة، بفضل كوسوتو غاري. العودة القوية فتح لها الطريق نحو الذهب بعد تقنية سقوط محكمة.

هذا التتويج يعد ثالث لقب للبريطانية في البطولات الأربع الكبرى لهذا العام. وتسلمت رينشال الميدالية الذهبية من طرف نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو ورئيس اتحاد الجودو الآسيوي، عبيد العنزي. وقالت عقب نزولها من المنصة:

لوسي رينشال:

"أنا سعيدة حقًا، خاصة بعد الإخفاق في باكو. كنت واثقة من الفوز اليوم، ومن المؤكد أن إنهاء العام بأعلى مستوى أمر مذهل".

في فئة الأقل من 73 كيلوغراما رجال، حصد صاحب الميدالية البرونزية الأولمبية، المنغولي تسين أوشير الميدالية الذهبية بفضل رمية أورا ناغي وضربة وازاري وبعض الحركات المتقنة التي تترجم التحضير الجيد لهذه المنافسة. وتمكن أوشير في آخر المطاف من الالتفاف وتثبيت خصمه الأوزباكيستاني طريف خكما تيلوح للفوز بلقب غراند سلام.

المستوى الجيد الذي ظهر به المنتخب المنغولي في أبو ظبي كان محط اهتمام تسين أوشير الذي شجع منتخب بلاده الذي احتفل بدوره بأول ذهبية له في البطولة.

أشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة سيتيني راند ندرياناسولونياكو على تسليم الميداليات.

في وزن الأقل من 70 كيلوغراما، احتلت الألمانية جيوفانا سكوكيمارو الصدارة بعد أن تحكمت في المواجهة وغيرت بشكل جيد مجرياتها. هذه الحنكة مكنتها من تسجيل ضربة وازاري ضد اليابانية سهيهو تاناكا.

هذا التتويج يعد الأول للألمانية الشابة التي تسلمت الميدالية الذهبية من قبل رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الديري.

كان بطل العالم البلجيكي ماتياس كاس رجل اليوم في فئة الرجال خلال مواجتهه مع الروسي كوبيتسوف في المباراة النهائية. كاس أنهى عامه المثير للإعجاب بتتويج ذهبي آخر في البطولات الأربع الكبرى. تحكمه في المواجهة جعله يرد في الوقت المناسب على هجوم خصمه الروسي بضربة إيبون قاضية.

بطل العالم ماتياس كاس تسلم ميداليته الذهبية من طرف باولو ناوني، مالك فريق أتينا، الشريك في البطولة.

وقال البلجيكي ماتياس كاس:

"لقد قابلت ألان خوبيتسوف خلال الألعاب الأولمبية أيضًا وهزمته وهذا ما جعلني أشعر بتوتر شديد أثناء المواجهة. كان يسعى للانتقام وهذا أمر طبيعي. لذلك كان من الصعب الوصول إلى نقاط ضعفه والعثور على فجوات، إنه منافس ذكي جدًا، لذلك أنا سعيد لأنني، في النهاية، وجدت الطريق نحو التتويج".

حركة اليوم، حققتها صاحبة الميدالية الفضية العالمية السلوفينية أندريجا ليسكي التي فازت بالميدالية البرونزية في أبو ظبي. ليسكي قادت هجوما محكما بالفخذ وتمكنت من طرح منافستها الأسترالية كاتارينا هايكر على الأرض قبل أن تنفذ حركة إيبون.

ستكون أبوظبي غدًا الأحد على موعد مع اليوم الأخير من آخر جولة للبطولة العالمية للجودو لعام 2021.