شاهد: إسرائيل تعلن العثور على عملة برونزية رومانية نادرة تعود إلى 1850 عاماً

عُثر في البحر قبالة ساحل حيفا على عملة برونزية نادرة تعود إلى 1850 عامًا وتمثّل إلهة القمر الرومانية لوناـ بحسب ما أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته أنها عثرت "أثناء مسح قبالة ساحل مدينة حيفا" (شمال) "على العملة المعدنية" التي يحمل أحد جانبيها رسم "الإلهة لونا فوق برج السرطان"، فيما يمثّل الجانب الآخر "رأس الإمبراطور الروماني أنطونينوس بيوس".

وقال مدير قسم الآثار البحرية في سلطة الآثار الإسرائيلية جاكوب شارفيت "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه القطعة قبالة سواحل إسرائيل".

وأوضح شارفيت لوكالة فرانس برس " أن قطعة لونا اكتُشفت ضمن "كنز صغير" من العملات المعدنية الاخرى، وان ظروف الاكتشاف تشير الى وجود حطام سفينة في مكان قريب.

وأضاف أن هذه القطع "التي فقدت في البحر واختفت عن الأنظار لمئات وآلاف السنين ، حُفظت بشكل جيد بشكل ملحوظ، وبعضها نادر جداً واكتشافها يكمل أجزاء من اللغز التاريخي لماضي البلاد".

تم سك العملة التي تحمل رسم الإلهة لونا في عهد أنطونيوس بيوس (138-161 م) في الإسكندرية بمصر، بحسب سلطة الآثار، وتحمل نقش "السنة الثامنة"، في إشارة إلى السنة الثامنة من حكم الإمبراطور الذي امتد من 138 إلى 161 وكان ذروة ما يعرف بمرحلة "السلام الروماني" التي شهدت فيها الإمبراطورية الرومانية استقراراً نسبياً.

ولم يكن أنطونيوس بيوس عسكرياً، خلافاً لأسلافه، ولم يشارك قط في المعارك، بحسب الهيئة.؟ كذلك "بنى المعابد والمسارح والأضرحة الرائعة وروج للعلم والفلسفة"، وفق المصدر نفسه.