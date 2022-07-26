روسيا تقصف ميناء ميكولاييف وقصف أوكراني يشعل حريقاً في مستودع في دونيتسك

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء، نقلا عن مراسل في الموقع، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

من جهة أخرى قال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا يوم الثلاثاء إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء ميكولاييف.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني الحكومي "تم توجيه ضربة صاروخية ضخمة على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران"، دون أن يقدم تفاصيل عن آثار الضربة.

وقصفت روسيا يوم السبت الماضي ميناء آخر في أوديسا بجنوب أوكرانيا، مما يلقي بظلال من الشك على خطة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ويهدف اتفاق الحبوب إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من وإلى الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.