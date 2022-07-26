English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

روسيا تقصف ميناء ميكولاييف وقصف أوكراني يشعل حريقاً في مستودع في دونيتسك

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
حقول حبوب تحترق على مشارف كوراخوف، دونيتسك أوبلاست، شرق أوكرانيا، الخميس 21 يوليو 2022
حقول حبوب تحترق على مشارف كوراخوف، دونيتسك أوبلاست، شرق أوكرانيا، الخميس 21 يوليو 2022   -   حقوق النشر  Nariman El-Mofty/ The Associated Press

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء، نقلا عن مراسل في الموقع، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة. 

وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

من جهة أخرى قال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا يوم الثلاثاء إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء ميكولاييف.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني الحكومي "تم توجيه ضربة صاروخية ضخمة على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران"، دون أن يقدم تفاصيل عن آثار الضربة.

وقصفت روسيا يوم السبت الماضي ميناء آخر في أوديسا بجنوب أوكرانيا، مما يلقي بظلال من الشك على خطة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ويهدف اتفاق الحبوب إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من وإلى الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.