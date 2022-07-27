English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الاردن

العاهل الأردني لرئيس وزراء إسرائيل: لا بد أن يشارك الفلسطينيون في المشاريع الإقليمية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
تظهر هذه الصورة المنشورة من قبل القصر الملكي الأردني لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في قصر الحسينية في عمان، 27 يوليو 2022
تظهر هذه الصورة المنشورة من قبل القصر الملكي الأردني لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في قصر الحسينية في عمان، 27 يوليو 2022   -   حقوق النشر  Yousef ALLAN /Jordanian Royal Palace /AFP

قال العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الأربعاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في عمّان إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءا من المشاريع الاقتصادية الإقليمية التي ترعاها الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أخبر لبيد، في أول اجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في وقت سابق من الشهر، أن إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم بين العرب والإسرائيليين.

وجدد الملك عبد الله التأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول اجتماع لهما بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في وقت سابق من الشهر، على أن إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم بين العرب والإسرائيليين.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن الملك عبد الله ولابيد ناقشا تسريع وتيرة المشاريع الاقتصادية الثنائية في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي والنقل.

ولطالما سعت إسرائيل، التي تزود الأردن بالفعل ببعض إمدادات المياه العذبة بموجب اتفاق السلام المبرم بينهما، لبيع المياه المحلاة أيضا.

لكن المملكة الأردنية تدفع إسرائيل في المقابل إلى تخفيف قبضتها على تدفق الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهي سوق طبيعية مجاورة لسلعها.

ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن نحو الالتزام بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني خفف الضغط على الأردن، الذي يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

وقال مسؤول أردني إن الملك عبد الله ولابيد ناقشا نتائج زيارة بايدن إلى المنطقة، والتي دفعت خلالها واشنطن باتجاه مزيد من التطبيع في العلاقات الإسرائيلية العربية لبناء جبهة ضد إيران العدو المشترك.

viber

وتحسنت العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل اللتين تتعاونان منذ فترة طويلة في مجال مواجهة التهديدات الأمنية منذ أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني السابق بنيامين نتنياهو في مسعاه لإعادة انتخابه العام الماضي بعدما قضى 12 عاما في المنصب.

المصادر الإضافية • وكالة الأنباء الأردنية