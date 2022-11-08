إسرائيل والأردن يمضيان قدما في اتفاق المياه مقابل الطاقة

وقعت إسرائيل والأردن هذا الثلاثاء مذكرة تفاهم للمضي قدما في اتفاق للمياه مقابل الطاقة، بعد أن أثبتت دراسة أولية للمشروع أنه قابل للتنفيذ. وتتمثل الفكرة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة قبل عام، في أن يقدم الأردن 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل، وتزود إسرائيل في المقابل الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بمائتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في شرم الشيخ بمصر وذلك في فعالية استضافتها الإمارات التي أصبحت في عام 2020 أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وهي شريكة أيضا في المشروع.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن مجموعات عمل من الجانبين عقدت لقاءات منتظمة على مدار العام الماضي على أمل دراسة الجوانب المالية والتخطيطية والتنظيمية للمشروع.

وقد أشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم "يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين للتعامل مع أزمة المناخ من خلال التعاون عبر الحدود". ومنطقة الشرق الأوسط شديدة التأثر بتغير المناخ، وسيكون هذا التعاون هو الأول من نوعه بين إسرائيل والأردن.