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روسيا

رمضان قديروف ينتظر أمرًا من الرئيس الروسي "ليفجر الدول الغربية إلى إجزاء صغيرة"

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بقلم:  يورونيوز
الزعيم الإقليمي للشيشان رمضان قديروف خلال كلمة في غروزني، روسيا.
الزعيم الإقليمي للشيشان رمضان قديروف خلال كلمة في غروزني، روسيا.   -   حقوق النشر  Musa Sadulayev/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

قال رمضان قديروف، الزعيم الشيشاني والحليف الرئيسي لفلاديمير بوتين الأحد، إنه ينتظر أمرًا من الرئيس الروسي "ليفجر الدول الغربية إلى إجزاء صغيرة".

وقال قديروف في رسالة على تلغرام أن فوجا جديدا يسمى "شمال أخمات" تم الانتهاء من تشكيله لمساعدة القوات الروسية خلال حربها المستمرة مع أوكرانيا.

وأضاف: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي ترفع صوتها ضد الرذيلة الجهنمية التي ينشرها الغرب، وأنه ممتن لبوتين لأنه اتخذ هذا القرار ومنحنا الفرصة للمشاركة في هذا النضال المقدس. ضد الشيطان".

وأفاد المنشور: "نحن مستعدون للمضي قدماً بناء على الأوامر، والاستيلاء بسهولة على كييف ودول الناتو."

وتتهم المنظمات الحقوقية قديروف بارتكاب مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الإخفاء القسري للمعارضين والتعذيب واضطهاد المثليين جنسياً.