بوتين: أوكرانيا لا ترغب التمسك باتفاق سلام أولي والسعودية والإمارات مستعدتان للوساطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس آذار.

وأضاف بوتين للصحفيين في تصريحات تلفزيونية بعد قمة في طهران إن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة.

ومن ناحية أخرى، عبر بوتين عن استعداد روسيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشددا في الوقت نفسه على رغبة بلاده في إزالة القيود المتبقية على صادراتها من الحبوب.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب قمّة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان قال بوتين "سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنّنا ننطلق من فكرة أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة بالنقل الجوّي لصادرات الحبوب الروسية"، وأضاف "لقد اتّفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ على عاتقه الوصول بهذه المسألة برمّتها إلى خواتيمها، بمن فيهم شركاؤنا الأميركيون".

وأكّد الرئيس الروسي أنّ "الأميركيين رفعوا عملياً القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية"، وتابع "إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية، فآمل أن يحصل الأمر نفسه مع صادرات الحبوب الروسية".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق الثلاثاء إحراز تقدّم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان على "الوساطة" التي يقوم بها في هذا الملف.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ "وثيقة نهائية" ستصبح جاهزة قريباً للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.