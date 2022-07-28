شاهد: الشرطة الإٍسبانية تضبط كميات كبيرة من الحشيش في جزيرة كناريا الكبرى

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها ضبطت 1424 كيلوغراماً من مادة الحشيش خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في مدينة لاس بالماس دي غران كناريا الواقعة في جزيرة كناريا الكبرى بالمحيط الأطلسي.

وأوضحت الشرطة في بيان أصدرته الأربعاء، أنها وضمن إطار عمليات مكافحة المخدرات، داهمت عدداً من المنازل في المدينة، وخلال عمليات التفتيش ضبطت داخل منزلين على الكمية المذكورة من المادة المخدرة والتي كان تمّ إعدادها "للتوزيع بكميات كبيرة"، على حد وصف البيان، الذي ذكر أيضاً أنه تمّ خلال العملية اعتقال رجلين بشبهة التورط بحيازة وتوزيع المخدرات.