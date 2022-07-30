الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي تندد بتصريحات أوربان وفون دير لاين ترد بشكل غير مباشر

ندّد رؤساء الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي "بشدّة بالتصريحات العنصرية" التي أدلى بها رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الأسبوع الماضي حين عارض اختلاط شعب بلاده مع "غير أوروبيين". وقالوا في بيان نشر السبت وتوافقوا عليه الجمعة "بغالبية كبيرة" إن "تصريحات غير مقبولة الى هذا الحدّ وتشكّل بوضوح انتهاكًا لقيمنا المذكورة في الاتفاقيات الأوروبية، لا مكان لها في مجتمعاتنا"، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم البرلمان الأوروبي.

وأشار مصدر برلماني إلى أن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين عارضت البيان. ونواب "التحالف المدني المجري" (فيديس) برئاسة أوربان غير مسجّلين، منذ انفصالهم عن كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان).

ودعا رؤساء الكتل "المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا إلى إدانة هذه التصريحات بشكل عاجل وبأشدّ العبارات"، مطالبين حكومات الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ضدّ "التطبيع المتنامي للعنصرية وكره الأجانب".

كان أوربان قد رفض في خطاب حادّ النبرة في 23 تموز/يوليو، فكرة مجتمع "متعدد الاثنيات". وقال "ننتقل إلى أماكن أخرى، نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا. لكن لا نريد أن نكون عرقًا مختلطًا أو (شعبًا) متعدد الاثنيات" يختلط مع "غير أوروبيين". ولطالما دان القضاء الأوروبي سياسة أوربان المناهضة للمهاجرين.

وأثارت هذه التصريحات استنكار واشنطن في حين رفضت المفوضية الأوروبية التعليق عليها. ولكن بدون ذكر فيكتور أوربان في شكل مباشر، علّق نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس الأربعاء على تويتر، منتقدًا العنصرية في خطاب أوربان، ومعتبرًا أنها "اختراع سياسي سامّ يجب ألا يكون له مكان في أوروبا حيث تنبع قوتنا من التنوع".

إلى ذلك، طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في العام 2018 بحق المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي". ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئيًا إلى تعليق حق التصويت للمجر علما انه معطل فعليا.

فون دير لايين: "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الأوروبي"

وبعد صمت، أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين السبت أن "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الاوروبي، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تتصل ب"اختلاط الاعراق".

ومن دون أن تندد في شكل مباشر بتصريحات المسؤول القومي المجري، ذكرت فون دير لايين في مقابلة مع موقع إخباري سلوفاكي بأن "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر، اعترفت بقيم مشتركة" عالمية "غير قابلة للتفاوض". وأضافت أن "ممارسة تمييز يستند إلى العرق تعني دوس هذه القيم" الواردة في المعاهدات الأوروبية والدولية، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يقوم على المساواة والتسامح والعدالة".

وأدت مواقف المسؤول المجري إلى استقالة مستشارة لديه نددت بما سمته "نصا نازيا". كذلك، دان المستشار النمسوي كارل نيهامر هذه المواقف ومثله اللجنة الدولية لاوشفيتز.

والمجر في دائرة الرصد بالنسبة الى بروكسل بعدما أقرت مؤخرًا قانونًا مناهضا لمجتمع الميم، وبسبب أوجه قصور على صعيد دولة القانون منذ سنوات عديدة (مساس باستقلال القضاء وبالتعددية الإعلامية ومكافحة غير كافية للفساد).

وبسبب هذه المشكلات، لا تزال بروكسل تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي تبلغ قيمتها 5,8 مليارات يورو من المساعدات.