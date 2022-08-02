إسبانيا تطور لقاحا جديدا ضد كوفيد والمفوضية الأوربية توقع عقدا للحصول على 250 مليون جرعة

اعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء توقيع عقد للحصول على 250 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد طورته شركة الأدوية الإسبانية هيبرا، والذي لا يزال ينتظر موافقة الهيئة التنظيمية الأوروبية.

وذكرت المفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس في بيان انها خطوة ترمي لاستكمال مجموعة اللقاحات المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي "لضمان أعلى مستوى جهوزية مع اقتراب أشهر الخريف والشتاء".

وأضافت "انه من الأهمية بمكان زيادة التلقيح واعطاء الجرعات المعززة في الأشهر المقبلة".

كما رحب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بهذا الإعلان خلال زيارة إلى جزر البليار الثلاثاء.

وأعلن "لقد حصلنا أخيرًا على هذا اللقاح الإسباني" ورأى فيه "دليلًا رائعًا على التعاون الجيد" بين دولة وشركة خاصة.

يتم تقييم اللقاح الذي طورته شركة هيبرا Hipra ويوصف بأنه "لقاح من البروتين المؤتلف الثنائي"، من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومقرها هولندا. وتقول المفوضية إنه مصمم كجرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

وذكر البيان أن هذا اللقاح يخزن في درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية مما يسهل تخزينه وتوزيعه في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

إذا حصل اللقاح على اذن لتسويقه، فستتمكن دول الاتحاد الأوروبي الأربعة عشر المشاركة في عملية الشراء المشترك من الحصول عليه بموجب عقد إطار معمول به.

في إطار استراتيجيته لمكافحة وباء كوفيد، وافق الاتحاد الأوروبي على ستة لقاحات أخرى طورتها مجموعات فايزر-بايونتيك واسترازينيكا وجونسون وموديرنا ونوفافاكس وفالينا. كما تم توقيع عقد مع سانوفي-غلاكسو سميث كلاين للحصول على لقاح معزز آخر يخضع بدوره لتقييم من قبل الهيئة الناظمة الأوروبية.