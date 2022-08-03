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مصرع 17 شخصا في حادث سير في جنوبي مصر

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بقلم:  يورونيوز
حوادث المرورفي مصر تودي بحياة الآلاف كل عام
حوادث المرورفي مصر تودي بحياة الآلاف كل عام   -   حقوق النشر  AFP

قال مصدر أمني إن 17 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر فجر يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الحادث أوقع أيضا خمسة مصابين.

 الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة وجها لوجه بسيارة نقل أثناء محاولة سائق الحافلة تخطي سيارة أمامه.

وذكر المصدر لرويترز أن الحافلة كانت قادمة من محافظة سوهاج متجهة إلى القاهرة وأن سيارة النقل كانت تسير في الاتجاه المعاكس لها. وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.