مصرع 17 شخصا في حادث سير في جنوبي مصر

قال مصدر أمني إن 17 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر فجر يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الحادث أوقع أيضا خمسة مصابين.

الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة وجها لوجه بسيارة نقل أثناء محاولة سائق الحافلة تخطي سيارة أمامه.

وذكر المصدر لرويترز أن الحافلة كانت قادمة من محافظة سوهاج متجهة إلى القاهرة وأن سيارة النقل كانت تسير في الاتجاه المعاكس لها. وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.