وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر عن 75 عاماً

غيّب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر عن عمر ناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. وقد كانت مسيرة المنذر الفنية حافلة بجميع المقاييس حيث رافق نجوماً في بدايتهم وساهم في نجاحهم.

ونال المنذر العديد من الجوائز الفنية على غرار الجائزة الأولى لمهرجان الميكروفون الذهبي بتونس في العام 1994 عن أغنية "لا أريد اعتذاراً"، التي غنتها بنجاح سمية بعلبكي، والجائزة الثانية لمهرجان القاهرة لعام 1996 عن أغنية "نهر الأيام" من آداء لور عبس، وهي الأغنية التي كتب كلماتها إيليا أبو شديد.

وفي 2006 نظمت دار الأوبرا في مدينة الإسكندرية في مصر، وبالتعاون مع جمعية فناني الإسكندرية حفلا على شرف إحسان المنذر تكريما لبصمته الفنية المميزة في الوسط الفني على الصعيد اللبناني والعربي.

وتعامل إحسان المنذر خلال مسيرته الفنية مع مطربين كبار مثل ماجدة الرومي التي لحّن لها أغنية "كلمات" التي كتب كلماتها الشاعر الكبير نزار قباني، كما لحّن عدة أغاني لـ "السوبر ستار" راغب علامة مثل "بكرا بيبرم دولابك" و"لو شباكك عشباكي" و"الكتب العتيقة". وتعامل المنذر مع الفنانة جوليا بطرس في أغنية "وقّف يا زمان"، بالإضافة إلى تعامله مع صباح ووليد توفيق وسميرة سعيد.

تولّى المنذر قيادة الفرقة الموسيقية لبرنامج "ستديو الفن" للمخرج سيمون أسمر عامي 1982 و1988. كما أشرف على توزيع أغاني لكثير من الملحنين في الوطن العربي.

وتوالت التغريدات المعزية والكلمات التي تنعي الموسيقار الشهير من قبل نجوم لبنان.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كتب الفنان اللبناني وائل كفوري: "خسارة كبيرة رحيل الموسيقار القدير إحسان المنذر.. تعازينا الحارّة للعائلة الكريمة ولكلّ المحبيّن.. فلتسترح نفسه بسلام".

بدورها، علقت المغنية اللبنانية مايا دياب على خبر وفاة المنذر في تغريدة جاء فيها: "خبر حزين جدًا رحيل أحد كبار الموسيقيين بلبنان احسان المنذر رح تبقى أعمالك خالدة متل إسمك".

ومن جانبها، كتبت الفنانة يارا "فنّان ومايسترو كبير من بلدي وداعاً إحسان المنذر الله يرحمك ويجعل مثواك الجنّة ويصبّر عائلتك وكلّ محبّينك".