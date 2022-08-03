دول أوبك+ تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط

أعلنت الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ الأربعاء عن زيادة بسيطة في إنتاجها من الخام، على الرغم من زيارة جو بايدن الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في محاولة لزيادة الانتاج.

اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم العشرة على "زيادة الإنتاج ... بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر أيلول/سبتمبر"، مقارنة بحوالي 432 ألفًا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين، وفق ما أعلن التحالف في بيان صحفي.