English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
النمسا
عاجل

دول أوبك+ تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المقر الرئيسي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا - النمسا.
المقر الرئيسي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا - النمسا.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلنت الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ الأربعاء عن زيادة بسيطة في إنتاجها من الخام، على الرغم من زيارة جو بايدن الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في محاولة لزيادة الانتاج.

viber

اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم العشرة على "زيادة الإنتاج ... بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر أيلول/سبتمبر"، مقارنة بحوالي 432 ألفًا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين، وفق ما أعلن التحالف في بيان صحفي.