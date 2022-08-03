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عمان

شاهد: الفيضانات تجرف شخصا والأمطار الغزيرة تسبب أضرارا للبنية التحتية في سلطنة عمان

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بقلم:  يورونيوز
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تضرر الطرق جراء الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان
تضرر الطرق جراء الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان   -   حقوق النشر  AFP

اجتاح فيضان مفاجئ منطقة شلالات كان يقصدها زوار في الرستاق شمال سلطنة عمان. وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الزوار مياه الفيضانات، وهي تجرف شخصا في اتجاه مجرى النهر.

وشهدت عدة محافظات في عمان هطول أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة ساهمت بشكل كبير في نشاط جريان عدد من الوديان والشعاب. وقد ألحقت الفيضانات أضرارا بعدد من الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين بولاية مدحاء وقرية ليماء في محافظة خصب في ولاية مسندم حيث تعمل قطاعات الدولة المختلفة على معالجة الأضرار. 

وقامت السلطات العمانية بوضع ملجئين تحت تصرف المواطنين المنكوبين بعد أن قامت بتزويد المؤسستين بالمستلزمات الضرورية. من جهته قام الجيش بتقديم المساعدة وتسخير جهوده المادية والبشرية لمساندة المتضررين في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، للتخفيف من الآثار المناخية التي تمر بها البلاد.