"ويفا" يعتمد تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل في الكأس السوبر ودوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء، أنّ تقنية "نصف آلية" لكشف وضعية التسلل وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية، ستستخدم في مباراة الكأس السوبر الأوروبية والمقررة في العاشر من الشهر الحالي ودور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسبق للاتحاد الدولي (فيفا) وأن صادق على استخدام التقنية ذاتها خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022. وشرح روبرتو روزيتي، مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي "سيسمح هذا النظام المبتكر لطاقم العمل في تقنية الفيديو المساعد بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، وتحسين استمرارية اللعب واتساق القرارات".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إن "النظام الجديد سيعمل بفضل الكاميرات المتخصصة القادرة على تتبع 29 نقطة بيانات مختلفة لكل لاعب"، مضيفا أنه "تم إجراء 188 اختبارًا منذ عام 2020".

وأكد روزيتي أن "النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية ووضعه حيز التنفيذ في كل ملاعب دوري أبطال أوروبا".

أُطلق على التكنولوجيا "نصف آلية" (سيمي-أوتومايتد) لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، خلافاً لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.