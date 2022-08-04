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إيران
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وزارة المخابرات الإيرانية تعتقل مجموعة خططت لتنفيذ تفجيرات في تجمعات دينية

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بقلم:  Euronews
شرطة مكافحة الشغب-أرشيف
شرطة مكافحة الشغب-أرشيف   -   حقوق النشر  STR/AFP

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الخميس في بيان أوردته وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء إن إيران اعتقلت خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من المسلحين كانوا يعتزمون تنفيذ عدة هجمات على تجمعات دينية.

وجاء في وكالة "فارس" أن كوادر الأمن الإيراني نجحوا في اعتقال 10 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى بتنظيم داعش "التكفيري-الصهيوني"، كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات ارهابية في صفوف المشاركين في مراسم دينية.

وأوضحت وزارة الاستخبارات أن الإرهابيين حسب وصفها تمّ اعتقالهم في منطقتي غرب وجنوب البلاد ووتمكن الأمن من ضبط ومصادرة جميع العبوات الناسفة والأسلحة وأجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم. 