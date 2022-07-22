English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تركيا

اعتقال ثلاثة إيرانيين إضافيين في تركيا يُشتبه بأنهم يحضّرون هجمات ضد إسرائيليين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف- ضباط الشرطة قرب السفارة الإسرائيلية في أنقرة، تركيا
صورة من الارشيف- ضباط الشرطة قرب السفارة الإسرائيلية في أنقرة، تركيا   -   حقوق النشر  Burhan Ozbilici/AP..

أوقف ثلاثة إيرانيين يُشتبه بأنهم يحضّرون هجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين ووُضعوا قيد الحجز في إسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وأوردت قناة "إن تي في" NTV التركية الخاصة أن ثلاثة إيرانيين أوقفوا في 14 تموز/يوليو في إطار الشقّ الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

ووُضع الموقوفون الثلاثة قيد الحجز الخميس، ما يرفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الملاحقين قضائياً على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر حزيران/يونيو، بحسب القناة.

وكانت الدولة العبرية قد دعت في منتصف حزيران/يونيو مواطنيها إلى مغادرة تركيا فوراً بسبب "خطر حقيقي وفوري" بتعرّضهم لهجمات إيرانية.

لكنّها عادت وأعلنت أواخر الشهر الفائت أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في اسطنبول.

وقال يائير لبيد الذي كان آنذاك وزيراً للخارجية الإسرائيلية من أنقرة حيث التقى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، "تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا".

بعد توتر استمرّ سنوات، عزّزت تركيا وإسرائيل علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وتخوض ايران واسرائيل حرب ظلّ منذ سنوات، لكن التوتر تصاعد في أعقاب سلسلة من الحوادث البارزة التي حمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.

المصادر الإضافية • ا ف ب