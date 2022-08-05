رغم التحذيرات .. حقنة لتكبير العضلات تنهي حياة لاعب كمال الأجسام "الهالك البرازيلي" فالدير سيغاتو

أعلنت وسائل إعلام برازيلية، الخميس، وفاة فالدير سيغاتو لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير بـ "هالك البرازيلي" بعد أن حقن نفسه بزيت لتنمية العضلات، رغم التحذيرات المستمرة من قبل الأطباء.

وفي التفاصيل

تناول العملاق البرازيلي عقار تنمية العضلات في يوم ميلاده الخامس والخمسين، شعر على إثره بضيق في التنفس، فتوجه على الفور إلى أحد الجيران طالبا منه المساعدة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث فقد وعيه في غرفة الطوارئ، وفشل الأطباء في إنقاذه.

وعلى مدى سنوات عدة، واظب اللاعب الشهير على استخدام عقار "السينثول" لتنمية العضلات وتضخيم حجمها، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، بلغت 23 إنشا، حتى بات يطلق عليه اسم "الوحش" في شوارع ساو باولو بينما ظل يعرف في الإعلام بـ"الهالك".

ورغم تحذيرات الأطباء ومعرفته بخطورة هذه العقاقير وتأثيرها السلبي على الأعصاب، والتحذيرات من بتر ذراعه.. استمر سيغاتو في تناولها غير آبها بكلام الأطباء ..

وفي 2016، قال سيغاتو "إنهم يدعونني بلقب "الهلك العجيب" و"شوارزنيغر" (بطل كمال الأجسام السابق والممثل في هوليود وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر).. مؤكدا أنه يحب لفت الانتباه إلى نفسه، قائلا "لقد جعلت عضلاتي أكبر مرتين، لكني أريد المزيد".

وفور إعلان وسائل الإعلام البرازيلية عن وفاة سيغاتو انهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عشاق رياضة كمال الأجسام، وتوالت كلمات التعزية.

وكتب المستخدم دون سان في تغريدة عبر تويتر: "هالك البرازيلي الذي حقن نفسه بزيت لتكبير العضلات، توفي يوم ميلاده الخامس والخمسين".

وقال المواطن السعودي عبد الرحمن ضاوي في تغريدة نشرها عبر تويتر: "توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير فالدير سيغاتو عندما حقن نفسه بجرعة زائدة من زيت لتكبير العضلات. وعندما نشاهد بعض شبابنا هداهم الله يستخدم مثل هذه الحقن فهذا للاسف مصيره لاسمح الله.العضلات اذا ما بنيت بالتدريب والغذاء فلا يحتاجها الجسم وشكلها مقرف جدا".