English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العراق

شاهد: مقتدى الصدر يستقبل المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في منزله في النجف

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الجمعة 5 أغسطس 2022
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الجمعة 5 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

استقبل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في منزله في النجف يوم الجمعة.

ولم يصدر أي بيان بخصوص الاجتماع.

لكن الأزمة السياسية المستمرة التي تضمنت اعتصام أتباع الصدر خارج البرلمان العراقي بعد اقتحام المبنى الأسبوع الماضي دفعت العراق إلى حقبة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.

ووجه الصدر، في كلمة ألقاها الأربعاء، أتباعه لمواصلة الاعتصام ودعا إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان وتعديل الدستور. 

ويمنع تجمع أنصار الصدر خصومه السياسيين المدعومين من إيران من المضي قدما في تشكيل الحكومة.

هذه المواجهة تتوج انسداداً سياسياً غير مسبوق بعد 10 أشهر من الانتخابات.

المصادر الإضافية • أ ب