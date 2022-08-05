شاهد: مقتدى الصدر يستقبل المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في منزله في النجف

استقبل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في منزله في النجف يوم الجمعة.

ولم يصدر أي بيان بخصوص الاجتماع.

لكن الأزمة السياسية المستمرة التي تضمنت اعتصام أتباع الصدر خارج البرلمان العراقي بعد اقتحام المبنى الأسبوع الماضي دفعت العراق إلى حقبة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.

ووجه الصدر، في كلمة ألقاها الأربعاء، أتباعه لمواصلة الاعتصام ودعا إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان وتعديل الدستور.

ويمنع تجمع أنصار الصدر خصومه السياسيين المدعومين من إيران من المضي قدما في تشكيل الحكومة.

هذه المواجهة تتوج انسداداً سياسياً غير مسبوق بعد 10 أشهر من الانتخابات.