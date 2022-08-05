شاهد: صواريخ من غزة تستهدف بلدات إسرائيلية

أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مساء الجمعة عدة صواريخ باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الإسلامي ومدنيين في قصف إسرائيلي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه إسرائيل الجمعة، ضمن "ردها الأولي" على قتل إسرائيل لقائد في صفوفها خلال غارات على قطاع غزة. وقالت سرايا القدس في بيان "في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في غزة عددا من الصواريخ وهي تطلق باتجاه جنوب إسرائيل. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في بلدتين إسرائيليتين تقعان شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مواصلة ضرباته على حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بعد غارات قتل فيها قائد في الحركة ومدنيون.