الغاء المباراة الودية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في اسرائيل بسبب الوضع الأمني

ألغيت مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في كرة القدم، الإعدادية للموسم المقبل والتي كانت مقررة في اسرائيل نهاية هذا الاسبوع، بسبب "مخاوف أمنية" بحسب ما أعلن الفريقان السبت.

وكانت المباراة مقررة على ملعب بلومفيلد في تل أبيب الأحد، لكن تجدد الأعمال العسكرية في المنطقة فرض على مجموعة كومتيك المنظمة الغاء المباراة.

وقال يوفنتوس في بيان "بسبب التطورات الأخيرة، الغيت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس المقررة في اسرائيل".

تابع "بسبب الوضع الأمني الراهن، تعلن مجموعة كومتيك الغاء مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس المقررة غداً، الأحد 7 آب/أغسطس في ملعب بلومفيلد".

وشنّت إسرائيل ضربات جوية على غزّة السبت ردت عليها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ، في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ حرب العام الماضي.

وكان استاد بلومفيلد قد احتضن مباراة كأس الأبطال الفرنسية بين باريس سان جرمان ونانت (4-صفر) الأحد الماضي.

ويستهل يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي على ارضه ضد ساسوولو في 15 آب/أغسطس، فيما يفتتح رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مشوارهم ضد خيتافي في اليوم عينه.