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العالم

إسرائيل تدفع بجيشها نحو حدود غزة إثر اعتقال قيادي من الفصائل الفلسطينية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ب
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جندي إسرائيلي يغلق الطريق المؤدية إلى الحدود مع قطاع غزة. 2022/08/05
جندي إسرائيلي يغلق الطريق المؤدية إلى الحدود مع قطاع غزة. 2022/08/05   -   حقوق النشر  أرئيل شاليط/أ ب

قال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل مزيدا من القوات العسكرية إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة، تحسبا لتنفيذ هجمات، بعد اعتقال ناشط فلسطيني بارز في الضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية الطرقات ومناطق محيطة بالقطاع، إثر مداهمة ليلية اعتقلت خلالها عضوا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين في الضفة الغربية.

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها رفعت حالة التأهب والاستعداد للرد. وما تزال حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، حيث خاضت عشرات المعارك وأربعة حروب مع القوات الإسرائيلية على مدى السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد أمس الخميس إن ترتيبات أمنية تعد ضرورية، في وقت تشن القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة، إثر هجمات استهدفت مستوطنين بداية العام الحالي.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنة 1967. ويعيش ملايين الفلسطينيون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، دون أن يكون هناك أفق لزواله.