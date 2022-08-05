آخر مستجدات أزمة أوكرانيا: ثلاث سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

آخر مستجدات أزمة أوكرانيا: ثلاث سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيامحادثة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاث شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا صباح الجمعة في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في تموز/يوليو.
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنكلترا وتركيا.
من جهة أخرى سيجتمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في روسيا وستهيمن ملفات أوكرانيا وسوريا على اللقاء.
وبعد ثلاثة أسابيع من اجتماعهما في طهران، يلتقي رئيس الدولة التركي بنظيره الروسي في سوتشي على البحر الأسود، معتمدا على نجاحه الدبلوماسي الأخير في التوصل إلى الاتفاق الدولي على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر مضيق البوسفور.
وفي طهران الشهر الماضي، حذره الرئيس الروسي بوضوح من أي عمليات عسكرية أخرى في سوريا تهدف إلى صد المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني وحلفائه.
فيما يلي آخر التطورات المتعلقة بالملف الأوكراني:
فاينانشال تايمز: أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق الحبوب ليشمل منتجات أخرى
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى، مثل المعادن.
وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للصحيفة "هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود".
وتساءل "ما الفرق بين الحبوب وخام الحديد؟"
ثلاث سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاث شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا صباح الجمعة في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في تموز/يوليو.
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنكلترا وتركيا.
وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في اسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في 22 تموز/يوليو.
ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصلان. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفته الحرب منذ 24 شباط/فبراير.
وغادرت السفينة "نافستار"، التي ترفع علم بنما أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة ب33 ألف طن من الذرة.
أما السفينة "رزجين" التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنكلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة ب13 ألف طن.
وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في انكلترا.
أما سفينة الشحن التركية "بولارنت" التي كانت تنتظر أيضًا على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.
وقالت الوزارة إن هذه السفينة سيتم "فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال اسطنبول" قبل أن تتوجه إلى كاراسو.
زيلينسكي يتّهم منظمة العفو بالتسامح مع "إرهاب الدولة" الروسي
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس منظمة العفو الدولية بمحاولة التسامح مع "إرهاب الدولة" الروسي، بعد أن قالت المنظمة غير الحكومية إن كييف تعرّض المدنيين للخطر في سياق الحرب مع موسكو.
واعتبر زيلينسكي أن منظمة العفو الدولية "تنقل المسؤولية من المعتدي الى الضحية". وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبّر في وقت سابق الخميس عن "غضبه" إزاء الاتهامات "غير العادلة" التي أطلقتها المنظمة.