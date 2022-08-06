بريطانيا تقول إن الحرب على وشك الدخول في مرحلة جديدة والجيش الروسي يعزز انتشاره في جنوب أوكرانيا

بريطانيا تقول إن الحرب على وشك الدخول في مرحلة جديدة والجيش الروسي يعزز انتشاره في جنوب أوكرانيامحادثة
دان الاتحاد الأوروبي السبت، النشاط العسكري الروسي في محيط منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، قائلاً إنه يمثل "انتهاكاً خطيراً وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على تجاهل روسيا للمعايير الدولي. ودعا كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل موكسو إلى فتح أبواب المحطة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعلنت مسؤولة كبيرة في منظمة العفو الدولية استقالتها السبت، إثر تقرير نشرته المنظمة انتقدت فيه الجيش الأوكراني، وقالت إنه يعرض المدنيين للخطر. وقدّمت أوسكانا بوكالتشوك، مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا، استقالتها على خلفية التقرير الذي يتهم قوات كييف بانتهاك القوانين الدولية الإنسانية.
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يعزز انتشاره وينقل معدات عسكرية ضخمة وقوات إلى جنوب أوكرانيا، خصوصاً منطقة خيرسون التي استولت عليها موسكو في بداية الحرب. وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قد يكون بصدد التحضير لهجوم في الجنوب.
أغلقت مجموعة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) شبكة من الحسابات التي تعمل في سانت بطرسبرغ، روسيا، إذ كانت تلك الحسابات تعمل في الفضاء الافتراضي كدعاية للغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت "ميتا" إن الشبكة المؤلفة من مئات الحسابات في فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف الصحافيين والممثلين والمشارهير المؤيدين لأوكرانيا.
تدخل الخطة الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، وسط سعي أوروبي لمساعدة ألمانيا التي تعتمد بشدّة على الطاقة الروسية. وكانت بروكسل قررت الأسبوع الماضي على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة الشتاء المقبل ومنحت استثناءات لبعض الدول. واتخذ القرار رغم المعارضة المجرية.
اعتقلت روسيا الجمعة خبيراً كبيراً في مجال الصواريخ فرط الصوتية، بتهمة الخيانة، بحسب ما أفادت به وكالات إعلام حكومية روسية. وقالت وكالة تاس الحكومية إن أندريي شيبليوك الذي اعتقل في مدير وحدة الدراسات الصاروخية في "مختبر نوفوسيبيرسك للميكانيكا النظرية والتطبيقية" شارك في السنوات الأخيرة في مشاريع تطوير الصناعات الصاروخية الحربية، بحسب ما ذكرته رويترز.
الاتحاد الأوروبي يدين النشاط العسكري الروسي حول محطة زابوريجيا النووية
دان الاتحاد الأوروبي اليوم، السبت، النشاط العسكري الروسي في محيط منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، قائلاً إنه يمثل "انتهاكاً خطيراً وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على تجاهل روسيا للمعايير الدولية.
ودعا كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل القوات الروسية التي تسيطر على المحطة التي تعتبر الأكبر أوروبياً وبين أكبر 10 محطات عالمياً، إلى فتح أبوابها أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022
وكان مسؤول كبير في الوكالة قال سابقاً إن المحطة النووية الأكبر أوروبياً "أصبحت خارج السيطرة" خلال الأسبوع الماضي.
وتبادل الجانبان الأوكراني والروسي الاتهامات حول محطة زابوريجيا، ففيما تقول أوكرانيا إن الجيش الروسي يستخدمها كـ"درع" لحماية وحداته من القصف الأوكراني، نشرت موسكو مقاطع مصورة تظهر قصفاً على المحطة، واتهمت القوات الأوكرانية بتنفيذه.
نشر حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، سيرهي هايداي، صورة عبر حسابه في تلغرام، تظهر ما يقول إنه "رأس مقاتل أوكراني مقطوعاً ومنصوباً أعلى منزل" في مدينة بوسبانا، شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سيطر عليها الروس في أيار/مايو الماضي.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة الخبر.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بارتكاب فظائع خلال الحرب، أبرزها في بوتشا وإيربين، وهما ضاحيتان للعاصمة كييف.
استقالة مسؤولة كبيرة في "أمنستي" بعد تقرير جدلي يتهم الجيش الأوكراني بانتهاك القانون الدولي
استقالت أوكسانا بوكالتشوك، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا، من منصبها في أعقاب تقرير نشرته المنظمة بداية الأسبوع، اتهم الجيش الأوكراني بلنتهاك القانون الإنساني الدولي.
واتهم التقرير، الذي انتقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من المسؤولين الأوكرانيين، وكذلك دبلوماسيون غربيون، بمن فيهم سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة في أوكرانيا، الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر من خلال تموضعهم في مناطق سكنية مثل المدارس الخالية أو المدنيين.
وقالت بوكالتشوك عند إعلانها عن استقالتها عبر فيسبوك، إنها عقدت اجتماعات مع "أمنستي" للاطلاع على محتوى التقرير، لكنها قالت إن مساهمتها "حُذفت" واستُبدلت بما نشرته المنظمة في تقريرها يوم الخميس.
ومنذ نشر التقرير المثير للجدل استخدمته وسائل الإعلام الروسية كوسيلة لإثبات مزاعم الكرملين ومفادها أن الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية وحدها في أوكرانيا، لا المدنيين.
وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة، لم تتراجع منظمة العفو الدولية عن تقريرها وقالت إنها استندت عند تحضيره إلى الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات المكثفة وأنها ستبلغ عن الانتهاكات الأوكرانية عندما تراقبها.
ميتا تغلق شبكة روسية من الحسابات "تنشر دعاية الكرملين"
أغلقت شركة "ميتا"، فيسبوك سابقاً، شبكة تدير مئات الحسابات في موقعي فيسبوك وإنستغرام، إذ "تمارس عملاً دعائياً" لصالح الكرملين والحرب الروسية على أوكرانيا، كما تهاجم شخصيات عالمية أكدت سابقاً دعمها للجيش الأوكراني.
ودفعت الشبكة مبالغ مالية ولكن محدودة لقاء نشر الدعاية الروسية بحسب "ميتا".
بحسب "ميتا" أيضاً، نشرت الحسابات، التي هدفت إلى تكبير الدعم عبر الإنترنت لغزو روسيا لأوكرانيا، محتوى مؤيداً لروسيا وشارك المؤثرون العاملون فيها تلك المواد على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأضافت الشركة أن تلك الحسابات كانت تستهدف السياسيين والصحافيين والممثلين والمشاهير والعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم الذين عبّروا عن دعمهم لأوكرانيا.
وأغلقت الشركة تمت 45 حساباً على فيسبوك و1037 على إنستغرام.
وزارة الدفاع البريطانية: الحرب على وشك الدخول في مرحلة جديدة
حذرت وزارة الدفاع البريطانية من أن الحرب في أوكرانيا "على وشك الدخول في مرحلة جديدة"، مضيفة أن الجيش الأوكراني يحاول تركيز جهوده على استهداف مستودعات الذخيرة والإمدادات الروسية وأيضاً الجسور وبعض البنى التحتية الأساسية له من أجل التقدم.
الحرب الروسية على أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة مع قتال هو الأعنف يمتد على جبهة طولها 350 كيلومتراً نحو الجنوب الغربي، من زابوريجيا إلى خيروسون (وزارة الدفاع البريطانية)
وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية تحاول استهداف جسر سكة الحديد الاستراتيجي الذي يربط منطقة خيرسون بشبه جزيرة القرم من أجل إعاقة القوات الروسية في تقدمها، وتقليل قدراتها اللوجستية.
وأشارت الوزارة إلى أن أرتالاً كبيرة من القوات الروسية، بما فيها المدفعية والعربات المدرعة والدبابات، وغيرها من الأسلحة، لا تزال تتوجه جنوباً من منطقة دونباس نحو خيرسون، إضافة إلى تمركز وحدات قتالية ضخمة في شبه جزيرة القرم.