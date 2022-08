بريطانيا تقول إن الحرب على وشك الدخول في مرحلة جديدة والجيش الروسي يعزز انتشاره في جنوب أوكرانيا

دان الاتحاد الأوروبي اليوم، السبت، النشاط العسكري الروسي في محيط منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، قائلاً إنه يمثل "انتهاكاً خطيراً وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على تجاهل روسيا للمعايير الدولية.

ودعا كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل القوات الروسية التي تسيطر على المحطة التي تعتبر الأكبر أوروبياً وبين أكبر 10 محطات عالمياً، إلى فتح أبوابها أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.