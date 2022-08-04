زيلينسكي وحديث مع الصين للمساعدة في وقف الحرب.. وألمانيا تتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين "نورد ستريم"

نقلت صحيفة جنوب الصين الصباحية يوم الخميس عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن بلاده تسعى إلى فرصة للتحدث "مباشرة" مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمساعدة في إنهاء حربها مع روسيا.

وفي مقابلة مع الصحيفة، حث الرئيس الأوكراني بكين على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الهائل على موسكو لوضع حد للقتال.

رفضت أوكرانيا يوم الأربعاء تصريحات للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر قال فيها إن روسيا تريد "حلا تفاوضيا" للحرب وقالت إن أي حوار سيكون مرهونا بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

وقال شرودر، وهو صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعرض لانتقادات متزايدة في ألمانيا بسبب موقفه المؤيد لروسيا، إن اتفاقا جرى التوصل إليه الشهر الماضي بشأن استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية قد يوفر طريقا للمضي قدما باتجاه وقف الحرب

قال مسؤول تركي كبير إن ثلاث سفن قد تغادر الموانئ الأوكرانية يوميا بعد أن نجحت السفينة رازوني في مغادرة ميناء أوديسا بينما قال وزير البنية التحتية الأوكراني إن 17 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية تنتظر الإبحار.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال يوم الأربعاء إن توقعات بلاده لمحصول 2022 في زمن الحرب زادت إلى 65-67 مليون طن من الحبوب مقارنة مع 60 مليون طن في السابق.