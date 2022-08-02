القضاء اللبناني يفرج عن السفينة التي قالت أوكرانيا إنها محملة بحبوب مسروقة

قال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز إن المدعي العام اللبناني سمح لسفينة راسية في لبنان تتهمها أوكرانيا بنقل طحين وشعير مسروقين بالإبحار بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية.

وأضاف المصدر أن السفينة لاوديسا لا تزال غير قادرة على المغادرة حاليا بسبب أمر احتجاز ثان أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية، حيث رست السفينة، يوم الاثنين.

وقال مسؤول في سفارة أوكرانيا في بيروت إن بلاده لا يمكنها التعليق على الأمر على الفور.

وقالت أوكرانيا إن السفينة تحمل نحو عشرة آلاف طن من الطحين والشعير وهي شحنة تقول كييف إن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية في أعقاب غزوها للبلاد في فبراير/ شباط.

وقالت السفارة الروسية في لبنان إن ليس لديها معلومات عن الشحنة. ونفت موسكو من قبل سرقة أي حبوب أوكرانية.

ونفى من قبل مسؤول من الشركة التي تمتلك الشحنة إنها مسروقة وقال إن السفينة ستبحر إلى سوريا إذا سمح لها بمغادرة ميناء طرابلس.

وقال القاضي الذي أصدر أمر الاحتجاز من قبل لرويترز إن الأمر الصادر يوم الاثنين مدته 72 ساعة فقط.