إسرائيل تقول إن قذائف مورتر فلسطينية ألحقت أضرارا بمعبر بيت حانون الحدودي‭‭‭ ‬‬‬مع غزة

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هجوما فلسطينيا بقذائف المورتر ألحق أضرارا بمعبر بيت حانون‭‭‭ ‬‬‬بين إسرائيل وقطاع غزة يوم الأحد، في ثالث يوم من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة "سقف المعبر تضرر نتيجة الحريق (الناجم عن القذائف) وسقطت شظايا في بهو المدخل وهي منطقة تستخدم لتسهيل المرور اليومي للآلاف من سكان غزة الذين يعملون في إسرائيل".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وهذه المواجهة الجديدة التي بدأت الجمعة هي الأشدّ بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب أيار/مايو 2021، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 31 شخصاً، من بينهم ستة أطفال، كما أصيب 265 على مدار يومين في القطاع الخاضع للحصار الإسرائيلي.

لكن السلطات الإسرائيلية تشكك في هذه الحصيلة وتؤكد أن عددا من الأطفال الفلسطينيين قتلوا مساء السبت في جباليا (شمال)، بسبب صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل وفشل في إصابة هدفه.