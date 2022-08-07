شاهد: أردنيون يتظاهرون ضد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ويطالبون بإنهاء التطبيع مع إسرائيل

خرج حوالي 200 شخص أمس السبت في مظاهرة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان احتجاجا على القصف الإسرائيلي على غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية باتخاذ موقف حازم تجاه السياسات الإسرائيلية في فلسطين كما طالبوا بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للقادة العرب والأمم المتحدة واتهموهم بالصمت تجاه ما وصفوه بجرائم إسرائيل ضد العشرات من المدنيين في غزة.

وقُتل 29 شخصا بينهم ستة أطفال قتلوا في غزة منذ بدء عملية إسرائيلية استهدفت عناصر بحركة الجهاد الإسلامي يوم الجمعة.

ورداً على الغارات على قطاع غزة، تطلق حركة الجهاد الإسلامي صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترض الدرع الصاروخي معظمها كما يؤكد الجيش الإسرائيلي. وأصيب شخصان بجروح طفيفة جراء شظايا، بحسب خدمات الطوارئ.