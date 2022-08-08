بايدن يدين جرائم تستهدف الجالية الإسلامية والشرطة الأمريكية تطلب المساعدة بعد مقتل 4 مسلمين

طلبت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم الأحد مساعدة الناس في العثور على “سيارة محل اهتمام” في تحقيقها في جرائم قتل أربعة مسلمين يعتقد المحققون أن قتلهم في البوكيركي خلال الأشهر التسعة الماضية مرتبطة ببعضها.

وقال رئيس البلدية تيم كيلر إن سلطات الولاية تعمل على توفير “تواجد إضافي للشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة” مع استمرار التحقيق في أكبر مدينة في ولاية نيومكسيكو حيث يعيش ما يصل إلى خمس آلاف مسلم من أصل نحو 565 ألف نسمة.

وقالت الشرطة إن أحدث قتيل لقي حتفه بالرصاص ليل الجمعة في جريمة قال زعماء إسلاميون محليون إنها وقعت بعد وقت قصير من حضوره جنازة اثنين آخرين قتلا خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان الرجال الثلاثة وكذلك الشخص الأول الذي قُتل بالرصاص في نوفمبر تشرين الثاني مسلمين من أصول باكستانية أو أفغانية ويقيمون في البوكيركي.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل تذكر عن جريمة القتل الأخيرة لكنها وصفت عمليات القتل الثلاثة الأولى بأنها حوادث إطلاق نار في كمائن. ووصفتها ميشيل لوجان جريشام حاكمة نيو مكسيكو بأنها “عمليات قتل مستهدفة للمسلمين”.

من جانبه، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، عن تضامنه مع الجالية الإسلامية، عبر منشور على منصة تويتر، مشيرا إلى أن “هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا”.

وقال مسؤولو شرطة البوكيركي في مؤتمر صحفي بعد ساعات إنهم يتابعون عددا من الخيوط وأصدروا نشرة بها صور لسيارة فولكس فاجن سيدان ذات أربعة أبواب رمادية اللون بنوافذ مظلمة وصفوها بأنها “سيارة مهمة” في التحقيق.

ولم يتضح كيف تم ربط السيارة بالقضية ، وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد ما إذا كانت تبحث عن واحد أو أكثر من المشتبه بهم في التحقيق.

وقُتل اثنان من رواد نفس المسجد بالرصاص في البوكيرك في أواخر يوليو تموز وأوائل أغسطس آب . وقال الشرطة إن هناك “احتمالا قويا” بأن يكون مقتلهما مرتبطا بمقتل مهاجر أفغاني في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الشرطة إن محمد أفضال حسين (27 عاما) الذي كان يعمل مديرا للتخطيط لمدينة إسبانيولا والذي جاء إلى الولايات المتحدة من باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم الاثنين خارج مجمعه السكني في البوكيرك.

وقالت الشرطة إن ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عاما) من الجالية الأفغانية الكبيرة في البوكيركي والذي عُثر عليه مقتولا بالرصاص في 26 يوليو تموز بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة.

وقالت الشرطة إن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي (62 عاما) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.