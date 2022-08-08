بعد عام على الانسحاب من أفغانستان وكالات التجسس الأمريكية تركز على الصين

خلال اجتماع مغلق ضمّ مؤخرا قادة مركز مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية، أكد المسؤول الثاني بالوكالة أن محاربة القاعدة ومختلف الجماعات المتطرفة الأخرى ستظل أولوية، ولكن أموال الوكالة ومواردها ستتحول بشكل متزايد إلى التركيز على الصين.

أظهر هجوم الطائرات بدون طيار التابع لوكالة الاستخبارات المركزية والذي قتل زعيم القاعدة أن محاربة الإرهاب ليست فكرة متأخرة، لكنها لم تغير الرسالة التي أرسلها نائب مدير الوكالة ديفيد كوهين، في ذلك الاجتماع قبل أسابيع أي بينما ستستمر الولايات المتحدة في ملاحقة الإرهابيين، فإن الأولوية القصوى هي محاولة فهم ومواجهة بكين بشكل أفضل.

بعد عام من إنهاء الحرب في أفغانستان، تحدث بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي عن مكافحة الإرهاب بشكل أقل بينما شكّلت التهديدات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمثلها الصين وروسيا حيّزا أكبر. كان هناك محور "هادئ" داخل وكالات الاستخبارات، التي تنقل مئات الضباط إلى مواقع تركز على الصين بما في ذلك بعض الذين كانوا يعملون في السابق في مجال الإرهاب، وبالتالي فقد بات يتعين على الولايات المتحدة التعامل مع كليهما في نفس الوقت.

بعيد أيام من مقتل أيمن الظواهري في كابول، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق وهددت بقطع الاتصالات مع الولايات المتحدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

الطموحات الصينية المتنامية

لطالما شعرت الولايات المتحدة بالقلق من الطموحات المتنامية السياسية والاقتصادية للصين. وقد حاولت بكين التأثير على الانتخابات الأجنبية، وشنت حملات التجسس السيبراني والشركات واحتجزت الملايين من أقلية الأويغور في معسكرات. يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن بكين ستحاول في السنوات القادمة الاستيلاء على جزيرة تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة.

قال مسؤولو المخابرات إنهم بحاجة إلى مزيد من الأفكار حول الصين، بما في ذلك بعد عدم قدرتهم على تحديد سبب جائحة كوفيد-19 بشكل قاطع. فقد اتُهمت بكين بحجب معلومات حول أصول الفيروس.

وأكدت الحرب في أوكرانيا أهمية روسيا كهدف، استخدمت الولايات المتحدة معلومات رفعت عنها السرية لفضح خطط حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الغزو وحشد الدعم الدبلوماسي لكيف.

يشير مؤيدو نهج إدارة بايدن إلى أن تعقب واشنطن للظواهري والقضاء عليه دليل على قدرتها على استهداف التهديدات في أفغانستان من الخارج. بينما يعتبر منتقدو هذا النهج أن حقيقة إقامة الظواهري في كابول تحت حماية واضحة من طالبان، تشير لعودة ظهور الجماعات المتطرفة وإلى أن واشنطن ليست مجهزة لمواجهتها. ويدعم التحول في الأولويات العديد من ضباط المخابرات السابقين والنواب من كلا الحزبين الذين يقولون إن ذلك قد فات أوانه. ويشمل ذلك الأشخاص الذين خدموا في أفغانستان ومهمات أخرى ضد القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.

تمثل روسيا والصين تهديدًا وجوديًا

قال النائب جيسون كرو، وهو حارس سابق بالجيش خدم في أفغانستان والعراق، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة كانت تركز بشكل مفرط على مكافحة الإرهاب على مدى السنوات العديدة الماضية. وأوضح كرو، وهو ديمقراطي من كولورادو يعمل في لجنتي المخابرات والقوات المسلحة بمجلس النواب: "تمثل روسيا والصين تهديدًا وجوديًا أكبر بكثير"، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية "لن تدمر أسلوب الحياة الأمريكي ... بالطريقة التي تستطيع الصين القيام بها".

أشارت الناطقة باسم وكالة المخابرات المركزية تامي ثورب إلى أن الإرهاب "لا يزال يمثل تحديًا حقيقيًا للغاية"، مضيفة: "حتى في الوقت الذي تتطلب فيه الأزمات مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والتحديات الاستراتيجية مثل تلك التي تشكلها جمهورية الصين الشعبية اهتمامنا، ستواصل وكالة المخابرات المركزية بقوة تعقب التهديدات الإرهابية على مستوى العالم والعمل مع الشركاء لمواجهتها".

دفع الكونغرس وكالة المخابرات المركزية ووكالات الاستخبارات الأخرى إلى جعل الصين أولوية قصوى، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل استخباراتية حساسة. تطلب دفع الموارد نحو الصين تخفيضات في أماكن أخرى، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب. لم تكن الأرقام المحددة متاحة لأن ميزانيات الاستخبارات مصنفة.

كريس ستيوارت: "لقد تأخرنا، لكن من الجيد أننا نغير تركيزنا أخيرًا إلى تلك المنطقة ... أي في الأشخاص، في الموارد، في الأصول العسكرية وفي الدبلوماسية".

على وجه الخصوص، يريد النواب مزيدًا من المعلومات حول تطور الصين في التقنيات المتقدمة. في عهد الرئيس شي جين بينغ، خصصت الصين تريليونات الدولارات من الاستثمار في علوم الكم والذكاء الاصطناعي والتقنيات التي من المحتمل أن تعطل كيفية خوض الحروب المستقبلية وهيكلة الاقتصادات.

كجزء من التحول، تحاول لجان الكونغرس تتبع كيفية إنفاق وكالات الاستخبارات تمويلها على الصين بشكل أفضل، وتسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية مساهمة برامج محددة في هذه المهمة.قال النائب كريس ستيوارت، وهو جمهوري من ولاية يوتا يعمل في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "لقد تأخرنا، لكن من الجيد أننا نغير تركيزنا أخيرًا إلى تلك المنطقة ... أي في الأشخاص، في الموارد، في الأصول العسكرية وفي الدبلوماسية".

أعلنت وكالة المخابرات المركزية في العام الماضي أنها ستنشئ مركزين جديدين للبعثات، أحدهما في الصين والآخر حول التقنيات الناشئة، لمركزية وتحسين جمع المعلومات الاستخبارية بشأن هذه القضايا. وتحاول وكالة الاستخبارات المركزية أيضًا تجنيد المزيد من المتحدثين باللغة الصينية، وتقليل أوقات الانتظار على التصاريح الأمنية لتوظيف أشخاص جدد بشكل أسرع.

داخل الوكالة، يتعلم العديد من الضباط اللغة الصينية وينتقلون إلى مناصب جديدة تركز على الصين، على الرغم من أن كل هذه الوظائف لا تتطلب تدريبًا على اللغة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

مواجهة روسيا والصين

يشير المسؤولون إلى أن ضباط المخابرات مدربون على التكيف مع التحديات الجديدة وأن كثيرين تم نقلهم بسرعة أكبر لأدوار مكافحة الإرهاب بعيد هجمات 11 سبتمبر-أيلول 2001. التقدم المحرز في أعمال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاستخدام الأفضل للبيانات ومصادر الاستخبارات المختلفة لبناء الشبكات وتحديد الأهداف، مفيدة أيضًا في مواجهة روسيا والصين، كما قال ضباط سابقون.

قال دوغلاس وايز، ضابط كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية وكان نائب رئيس العمليات في مركز مكافحة الإرهاب: "إنها آلة التحليلات والاستهداف التي أصبحت استثنائية".

لا يزال مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة المخابرات المركزية، الذي أعيد تسميته بمركز مهام مكافحة الإرهاب في إعادة تنظيم عام 2015، مصدر فخر للعديد من الأشخاص الذين يدينون بعمله للحفاظ على الأمريكيين في مأمن من الإرهاب بعد 11 سبتمبر-أيلول، ونزل ضباط وكالة المخابرات المركزية في أفغانستان في الـ 26 سبتمبر-أيلول 2001، وكانوا جزءًا من عمليات تهجير طالبان والعثور على قادة القاعدة والقضاء عليهم بمن فيهم أسامة بن لادن.

الحرب ضد الإرهاب

وبعد 13 عامًا من قيام عميل مزدوج بخداع الضباط الذين يطاردون الظواهري وتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الوكالة، تمّ القضاء عليه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية في غارة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. كما شاركت وكالة الاستخبارات في بعض أحلك لحظات الحرب ضد الإرهاب، إذ أدارت سجون سرية "الموقع الأسود" لاحتجاز المشتبهين بالإرهاب، بعضهم خطأ، وتبين من خلال تحقيق في مجلس الشيوخ أنها استخدمت أساليب استجواب ترقى إلى مستوى التعذيب. كما اتهمت وحدات العمليات الخاصة الأفغانية النخبة التي دربتها وكالة الاستخبارات المركزية بقتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي.

كان هناك نقاش طويل حول ما إذا كانت مكافحة الإرهاب قد أبعدت وكالات الاستخبارات بعيدًا عن التجسس التقليدي وما إذا كان ينبغي بدلاً من ذلك أن تقوم القوات الخاصة تحت قيادة الجيش ببعض أعمال وكالة المخابرات المركزية في استهداف الإرهابيين.

أكد مارك بوليمروبولوس، وهو ضابط متقاعد لعمليات وكالة المخابرات المركزية ورئيس سابق لقاعدة في أفغانستان، أنه يدعم التركيز بشكل أكبر على الصين وروسيا، لكنه أضاف: "لا يوجد سبب لتقليل ما يتعين علينا القيام به". وأضاف: "هذه الفكرة التي مفادها أن جميع أعمال التصوير المقطعي التي قمنا بها كانت خاطئة بطريقة ما، وأننا أخذنا عيننا على الكرة، فقط تذكر في 12 سبتمبر-أيلول ما كان يشعر به الجميع".

كما قال دوغلاس وايز إن إعادة توجيه الوكالات نحو المزيد من التركيز على الصين وروسيا سيستغرق في النهاية سنوات ويتطلب الصبر والاعتراف بأن ثقافة الوكالة ستستغرق وقتًا للتغيير. وأضاف وايز: "على مدى عقود ، كنا نقوم بمكافحة الإرهاب". "يجب أن يكون لدينا خطة عقلانية لإجراء هذا التكيف، والذي لا يستغرق وقتًا طويلاً حتى يتمكن أعداؤنا من استغلال عملية جليدية."