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الجبل الأسود

11 قتيلا على الأقل في إطلاق نار في الجبل الأسود

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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رجال إطفاء يقفون بجانب جثة في موقع الهجوم في سيتيني، على بعد حوالي 30 كم غرب بودغوريتشا، الجبل الأسود، الجمعة، 12 أغسطس، 2022
رجال إطفاء يقفون بجانب جثة في موقع الهجوم في سيتيني، على بعد حوالي 30 كم غرب بودغوريتشا، الجبل الأسود، الجمعة، 12 أغسطس، 2022   -   حقوق النشر  Risto Bozovic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

قُتل 11 شخصا على الأقل في إطلاق نار في مدينة تسيتيني في وسط الجبل الأسود الجمعة، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي.

وأوردت محطة "ار.تي.سي.جي" التلفزيونية الرسمية في الجبل الأسود أن "11 شخصا قتلوا وجرح ستة آخرون بينهم عنصر في الشرطة"، مشيرة إلى أن مطلق النار من ضمن القتلى.

وأكد شرطي في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته الحصيلة.

ووقع إطلاق النار في تسيتيني التي تقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بودغوريتسا، على أثر خلاف عائلي، وفق "ار.تي.سي.جي".

وبحسب التلفزيون قُتل مطلق النار لاحقا في تبادل للنيران مع عناصر الشرطة.

وتعد الواقعة الأكثر دموية في الدولة منذ عقود.

وتشتهر جمهورية الجبل الأسود بشواطئها الخلابة المحاطة بالجبال وتعد مقصدا سياحيا.

وتأتي عملية إطلاق النار في ذروة الموسم السياحي في البلاد.