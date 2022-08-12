11 قتيلا على الأقل في إطلاق نار في الجبل الأسود

قُتل 11 شخصا على الأقل في إطلاق نار في مدينة تسيتيني في وسط الجبل الأسود الجمعة، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي.

وأوردت محطة "ار.تي.سي.جي" التلفزيونية الرسمية في الجبل الأسود أن "11 شخصا قتلوا وجرح ستة آخرون بينهم عنصر في الشرطة"، مشيرة إلى أن مطلق النار من ضمن القتلى.

وأكد شرطي في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته الحصيلة.

ووقع إطلاق النار في تسيتيني التي تقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بودغوريتسا، على أثر خلاف عائلي، وفق "ار.تي.سي.جي".

وبحسب التلفزيون قُتل مطلق النار لاحقا في تبادل للنيران مع عناصر الشرطة.

وتعد الواقعة الأكثر دموية في الدولة منذ عقود.

وتشتهر جمهورية الجبل الأسود بشواطئها الخلابة المحاطة بالجبال وتعد مقصدا سياحيا.

وتأتي عملية إطلاق النار في ذروة الموسم السياحي في البلاد.