باريس سان جرمان مهتم بمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، أن نادي باريس سان جرمان مهتم بالحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي ماركوس راشفورد.

وقالت الصحيفة إن المدير الرياضي في فريق العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس اجتمع بمدير أعمال اللاعب البالغ 24 عاماً. ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في 30 حزيران/يونيو 2023، غير أن فريق "الشياطين الحمر" يملك حق تمديده لعام إضافي، علماً أن اللاعب كان أعلن مؤخراً رغبته البقاء في صفوف الفريق الذي تكوّن فيه.

وشهد مستوى راشفورد تراجعاً الموسم الماضي، ما أدى إلى استبعاده من صفوف منتخب انكلترا.

وكان مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه ألمح في مؤتمر صحفي الخميس إلى نية الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصاً بعد انتقال أرنو كاليمويندو إلى صفوف رين، وإمكانية رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي غير المرغوب به.

وقال غالتييه "نأمل في قدوم مهاجم آخر لا سيما في ظل البرنامج المزدحم حتى تاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر ثم نهائيات كأس العالم". في المقابل، لن يكون سهلاً على نادي مانشستر يونايتد التخلي عن راشفورد، لا سيما أن النادي يبحث بدوره عن التعاقد مع مهاجم أو اثنين في حال رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.