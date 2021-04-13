دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يقصي بايرن وتشلسي إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2014

تأهل نادي تشلسي الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2014 إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من خسارته بهدف نظيف أمام خصمه البرتغالي بورتو. وكان تشلسي قد فاز بنتيجة 2-0 ذهاباً ما أمن له الانتقال إلى المربع الذهبي.

وتنتظر النادي اللندني مواجهة نارية في المربع الأخير ضد "زعيم" البطولة ريال مدريد أو ليفربول اللذين يلتقيان غداً الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في مهمة صعبة للفريق الانجليزي الذي سقط 1-3 في العاصمة الإسبانية مدريد.

بدوره أقصى باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب، بايرن ميونيخ الألماني، رغم خسارته أيضاً بهدف نظيف، على ملعبه (بارك دو برنس) في باريس. وكان "بي إس جيه" قد فاز ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة 3-2.

وكان النادي الباريسي قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر لخسارة نهائي 2020 وحرمانه من لقبه الأول في المسابقة القارية الأم، بفوزه ذهاباً 3-2 بفضل ثنائية كيليان مبابي.