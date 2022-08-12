English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العراق

شاهد: أنصار الصدر يقيمون صلاة الجمعة خارج البرلمان العراقي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
euronews_icons_loading
أنصار الصدر يقيمون صلاة الجمعة خارج البرلمان العراقي في استعراض للقوة، بغداد، 12 أغسطس 2022
أنصار الصدر يقيمون صلاة الجمعة خارج البرلمان العراقي في استعراض للقوة، بغداد، 12 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

 أدى الآلاف من أتباع مقتدى الصدر صلاة الجمعة خارج البرلمان في بغداد يوم الجمعة في استعراض لدعم رجل الدين الشيعي القوي الذي دعا القضاء العراقي إلى حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

واحتل أنصار الصدر البرلمان العراقي منذ يوليو تموز بعد جمود سياسي استمر عشرة أشهر عقب انتخابات أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكان الصدر هو الفائز الأكبر في الانتخابات لكنه فشل في تشكيل حكومة خالية من الأحزاب المدعومة من إيران.

وسحب نوابه من البرلمان ويمنع الآن من انتخاب حكومة جديدة ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الصدر يوم الأربعاء إنه يتعين على القضاء حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وأضاف بدون الخوض في تفاصيل أنه إذا لم يحدث ذلك فسيتخذ الثوار موقفا آخر. 

واحتشد الآلاف من أنصار الصدر خارج البرلمان لإقامة صلاة الجمعة هناك. وكان معظمهم يرتدي ملابس سوداء للاحتفال بشهر محرم فيما ارتدى آخرون عباءات بيضاء ترمز إلى الأكفان واستعدادهم للموت.