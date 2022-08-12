شاهد: الروس يمنحون الجنسية وجوازات سفر لسكّان بيرديانسك الأوكرانية

ذكرت دائرة الهجرة في مركز شرطة مدينة بيرديانسك الأوكرانية أن نحو 2500 مواطن أوكراني حصلوا على جوازات سفر روسية منذ شهر حزيران/يونيو الفائت، مشيرة إلى أن ثمة 5 آلاف مواطن آخرين ينتظرون الحصول على الجنسية الروسية.

وخلال جولة نظمتها وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، اطّلع الصحفيون على عملية منح الجنسية الروسية في بيرديانسك التي يبلغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة، وكان من بين الحاصلين عليها المواطنة المتقاعدة ناديجدا فيتشيفا التي قالت إنها أوكرانية "من الراس إلى أخمص القدمين" على حد تعبيرها.

وتابعت فيتشيفا حديثها بالقول: "إنها مشيئة الله" أن نحصل على الجنسية الروسية.

وكانت طلبات الحصول على الجنسية الروسية في مدينة بيرديانسك المطلة على بحر آزوف، بدأت في 12 حزيران/يونيو الماضي، ووفقاً لرئيس دائرة الهجرة فاسيلي بارانينكو، تستغرق عملية الحصول على الجنسية نحو شهر فقط.

ويجدر بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر في شهر تموز/يوليو الماضي، مرسوما يقضي بمنح "جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات".