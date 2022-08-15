نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر تستأنف الحاكم الصادر في حقها في روسيا

تقدمت نجمة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، بدعوى استئناف ضد حكم بالسجن مدّة 9 سنوات صدر بحقها في روسيا بعد إدانتها بحيازة المخدرات.

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على غرينر في فبراير-شباط في مطار شيريميتييفو بموسكو وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، وهي مادة مخدرة محظور تداولها في البلاد، وتمّ إدانتها في الرابع من شهر آب/أغسطس الجاري..

وقالت المحامية ماريا بلاغوفولينا إن موكلتها غرينر تقدّمت بدعوى استئناف ضد الحكم الصادر بحقها، مؤكدة على أن عقوبة السجن تسع سنوات كان حكماً "قاسياً جداً".

وقالت بلاغوفولينا إنه في قضايا مماثلة، كان متوسط مدّة الأحكام الصادرة بحق المدانين، خمس سنوات، وحصل ما يقرب من ثلث أولئك المحكومين على إفراج مشروط.

وكانت غرينر أقرّت أن كانت تضع في حقيبتها عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية تحتوي على زيت القنب، لكنّها أكدت على أنها ارتكبت "خطأ بحسن نية"، وقال فريق الدفاع عنها للمحكمة إنها تستخدم زيت الحشيش كوصفة علاج لتسكين الألم.

واعتبرت الإدارة الأمريكية أن غرينر سُجنت ظلماً، وعرضت مبادلتها بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً في الولايات المتحدة.

وتم توقيف بوت في تايلاند في العام 2008 ويقضي حكماً بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة. وكانت مسيرته غير العادية أحد مصادر الإلهام لفيلم Lord of War الذي يلعب فيه نيكولاس كيج دور تاجر أسلحة.

وغراينر هي واحدة من عدد من المواطنين الأمريكيين المعتقلين حاليًا في روسيا والذين تطالب واشنطن بالإفراج عنهم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تعمل بدأب لضمان إطلاق سراح غرينر من روسيا، معرباً عن أمله في تحقيق هذا الهدف.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض في الخامس من الشهر الجاري بعدما قالت موسكو إنها مستعدة لمناقشة قضية تبادل السجناء "أتمنى ذلك. نحن نعمل بجد".

وتعدّ غرينر التي ولدت في العام 1990 بمدينة هيوستن بولاية تكساس، من أفضل لاعبات السلة في العالم، وقد فازت مع فريقها "فونيكس ميركوري" ببطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات في العام 2014.