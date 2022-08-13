الروس يفاوضون الأميركيين لمقايضة "تاجر الموت" بلاعبة كرة السلة غراينر

قال دبلوماسي روسي، اليوم، السبت، إن الولايات المتحدة وروسيا تناقشان صفقة تبادل سجينين تشمل مقايضة مهرب أسلحة روسي سيئ السمعة مسجون في الولايات المتحدة، بنجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر التي حكم عليها بالسجن 9 سنوات في روسيا مؤخراً.

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها روسيا إن المحادثات تتعلق بتبادل فيكتور بوت، المعروف باسم "تاجر الموت"، بلاعبة كرة السلة الشابة غرينر، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

"الدبلوماسية الصامتة مستمرة"

نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن ألكسندر داتشييف، رئيس قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن "المناقشات حول موضوع حساس للغاية وهو التبادل، تُجرى عبر القنوات التي اختارها رؤساؤنا".

وقال داتشييف : "الدبلوماسية الصامتة مستمرة ويجب أن تؤتي ثمارها إذا كانت واشنطن بالطبع حريصة على عدم الوقوع في الدعاية."

وألقي القبض على غراينر، (31 عاماً) في مطار شيريميتيفو في موسكو في شباط-فبراير لحيازتها على مواد ممنوعة. وحكم عليها بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في أوائل أغسطس/ آب.

فيكتور بوت "تاجر الموت"

أما بوت، الملقب أيضاً باسم بيل غيتس للأسلحة، فسلمته تايلاند إلى الولايات المتحدة عام 2010، بعد عملية قامت بها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) قبل ذلك بعامين.

وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بالتآمر لقتل مواطنين أميركيين ومسؤولين أميركيين، وتسليم صواريخ مضادة للطائرات ومساعدة منظمة إرهابية.

وحاولت روسيا مراراً التفاوض على إطلاق سراحه من خلال تبادل السجناء.

وكان بوت مصدر إلهام لفيلم تهريب الأسلحة لعام 2005 "Lord of War" بطولة نيكولاس كيج والذي أطلق عليه الوزير البريطاني السابق بيتر هاين لقب "تاجر الموت" لتزويده أنغولا وليبيريا بالأسلحة.