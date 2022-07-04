English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ألمانيا

المستشار الألماني شولتس يجتمع مع زعماء نقابيين للتصدي لأزمة "تاريخية" لتكلفة المعيشة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع ممثلي النقابات الألمانية وأرباب العمل في برلين.
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع ممثلي النقابات الألمانية وأرباب العمل في برلين.   -   حقوق النشر  أ ب

اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع زعماء نقابات العمال واتحاد أرباب العمل الإثنين في أول سلسلة اجتماعات تهدف للتصدي لما سماه أزمة "تاريخية" لتكلفة المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وأبلغ شولتس الصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في دار المستشارية "يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور، بعبارة أخرى: نحن نقف أمام تحد تاريخي". وتابع"سنجتاز هذه الأزمة، كدولة، فقط عندما نتفق سويا على حلول".

وقال إن شركاء الإئتلاف اتفقوا على تفاهم مشترك للوضع أثناء اجتماع يوم الاثنين وسيجتمعون مجددا في الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

viber

يواجه الاقتصاد الألماني، كباقي الاقتصادات العالمية، خصوصا المتقدمة، موجة تضخم هي الأسرع في عقود. وفي يونيو- حزيران 2021، حافظ معدل التضخم في ألمانيا على مستوى قريب من ذروة 40 عاما، عند 8.2 بالمئة، رغم تباطئه من 8.7 بالمئة في مايو- أيار 2021.

المصادر الإضافية • رويترز