شاهد: مناورات عسكرية صينية بالقرب من جزر بينغو التايوانية

قالت القيادة الشرقية للجيش الصيني إنها أجرت مناورات عسكرية يوم الاثنين بالقرب من جزر بينغو التايوانية.

وعرضت القيادة صورا لجزر بينغو مأخوذة من طائرات تابعة للقوات الجوية.

وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن "جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 آب/أغسطس دورية للتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان يوم الاثنين ف

وتتزامن المناورات الصينية مع زيارة خمسة برلمانيين أمريكيين لتايوان.

جاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقا للوفد البرلماني الأمريكي بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين بزيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.

البرلمانيون الذين سيلتقون مع الرئيسة تساي إنغ ون سيناقشون العلاقات الأمريكية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأمريكي في تايوان.

وأشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرا آخر إلى دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعهّد استعادتها وإن بالقوة. وبعد زيارة بيلوسي، أرسلت بكين على مدى أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة.