مقتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة" في طولكرم بالضفة الغربية

قتل جندي إسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، مساء الإثنين، بـ"نيران صديقة" بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، الذي قال أيضاً إنه فتح تحقيقاً في الحادثة.

وقال الجيش في بيان إن جندياً كان في الخدمة في الضفة الغربية تعرض لإطلاق نار من قبل جندي آخر لأسباب "لم تتوضح بعد"، وأضاف البيان أنه تمّ إبلاغ أسرته بمقتله.

وكان الجيش الإسرائيلي قال بداية إن عناصره تعرضوا لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية مداهمات وتفتيش بحثاً عن المسلحين.

ولكن بعد ذلك بوقت وجيز أكد مسؤول عسكري أن الحادثة وقعت بسبب "نيران صديقة"، كما أشارت المعطيات الأولية التي صرّح عنها الجيش إلى أنه لم يكن هناك إطلاق نار من قبل فلسطينيين.

وبعد تعرضه للإصابة نقل الجندي -الذي لم يكشف الجيش عن اسمه- إلى المستشفى حيث توفي متأثراً بجروحه.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، ترك الجندي نقطة مراقبة بالقرب من مدينة طولكرم لفترة وجيزة وعندما عاد إليها، أطلق زميله الذي بقي في النقطة النار عليه.

وفي وقت سابق من هذا العام قتل ضابطان إسرائيليان من وحدة كوماندوس بنيران صديقة في قاعدة عسكرية بالضفة الغربية.