هل ترغب في العيش في الخارج كرحال رقمي؟ هذا هو المبلغ الذي يمكن أن تربحه في عملك في 38 دولة

هل تحلم بالتداول في وظيفتك الحالية بوظيفة جديدة لامعة في الخارج؟ أنت بالتأكيد لست الوحيد.

دفعت جائحة كوفيد-19 الكثير من الأشخاص إلى إعادة التفكير بعلاقتهم بالعمل، بما في ذلك المكان الذي يرغبون في الإقامة به بالضبط. ومع الخروج سياسة القيود الصارمة وعمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء، لا يزال العديد من العمال في أوروبا والولايات المتحدة يفكرون في ترك وظائف لا تلبي احتياجاتهم أو توفر توازنا جيدا بين العمل والحياة.

إذا كنت مثل واحد من كل 5 مشاركين تم استطلاع رأيهم مؤخرًا من قبل "بي دبليو سي" والذين يقولون إنهم من المحتمل أن يغيروا أصحاب العمل في الأشهر الـ 12 المقبلة، فقد تكون "حاسبة" الراتب الجديدة مفيدة.

تُظهر الأداة، التي أنشأتها شركة التأمين "ويليام راسل"، كيف يختلف متوسط ​​الرواتب للوظائف المختلفة عبر 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد استخدمت الشركة بيانات من "غلاسدور" لإيجاد متوسط ​​الراتب بكل دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـ 36 وظيفة مختلفة، ثم حولت هذه الرواتب إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. وقد تم تحويل معدلات الساعة إلى أجر سنوي على أساس 37.5 ساعة عمل أسبوعيا.

كم ستكسب كرحال رقمي؟

باستخدام آلة حاسبة، يمكن لمطور الويب الذي يريد أن يكون مقره في أوروبا أن يرى أنه سيحصل على أموال أكثر في سويسرا (88،496 دولارًا أمريكيًا) أو الدنمارك (70،763 دولارًا أمريكيًا)، بالمقارنة مع فرنسا (43،757 دولارًا أمريكيًا) أو هولندا (40،531 دولارًا أمريكيًا)، وفي تناقض صارخ مع اليونان (13492 دولارًا) أو البرتغال (15557 دولارًا).

تؤكد الآلة الحاسبة الرواتب لمجموعة واسعة من المهن، بما في ذلك الممرضات والأطباء ومصممي الغرافيك والمحاسبين (على الرغم من عدم توفر البيانات لكل وظيفة في كل بلد).

تختلف الرواتب بشكل كبير بين البلدان، ولكن كذلك تكلفة المعيشة. فربما تدفع سويسرا والدنمارك رواتب في نهاية الجدول، لكن كلا البلدين من بين أغلى 10 دول من حيث تكاليف المعيشة، بناءً على مؤشر تكلفة المعيشة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الترحال الرقمي Canva

إلى جانب حساب الرواتب يتم تضمين قائمة بأغلى البلدان وأقلها تكلفة، بناءً على هذا المؤشر. فسويسرا وأيسلندا والنرويج وإسرائيل وأستراليا هي أعلى 5 دول ذات أعلى تكلفة معيشية وفي الوقت نفسه، فإن تركيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا والمجر مدرجة على أنها الأكثر تكلفة. فيما يلي نظرة على الرواتب النموذجية لبعض هذه الوظائف، عبر بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة:

وفقًا لحساب الراتب، تتمتع الولايات المتحدة (105000 دولار) بأعلى متوسط ​​رواتب لمصمم "يو آي/ يو إكس"، تليها سويسرا (88496 دولارًا) ، في حين أن أدنى مستويات الأجور نجدها في تركيا (6217 دولارًا) وكولومبيا (12.311 دولارًا). إليك ما ستحصل عليه في بعض الدول الأوروبية:

أعلى 5 دول (بالدولار الأمريكي)

سويسرا: 88496 دولار

المملكة المتحدة: 64478 دولارًا

ألمانيا: 58782 دولار

أيرلندا: 52.076 دولار

لوكسمبورغ: 51648 دولار

أقل 5 دول

بولندا: 20.613 دولار

المجر: 18404 دولار

البرتغال: 17.769 دولار

اليونان: 16731 ​​دولارًا

سلوفاكيا: 16461 دولار

الطبيب

الأطباء في الولايات المتحدة يكسيون (151000 دولار) وفي كندا (112،290 دولارًا) وفي النرويج (110،668 دولارًا)، ولديهم أعلى متوسط ​​رواتب حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما أولئك الذين يقيمون في تركيا (7994 دولارًا) والمكسيك (10243 دولارًا) وجمهورية التشيك (14853 دولارًا) هم من بين الذين يكسبون أدنى الأجور.

الدول الـ 5 الأعلى (بالدولار الأمريكي)

النرويج: 110668 دولارًا

سويسرا: 101.447 دولار

إيطاليا: 93152 دولار

هولندا: 70484 دولارًا

أيرلندا: 69842 دولارًا

الدول الـ 5 الأدنى أجرا

اليونان: 35347 دولارا

إسبانيا: 35.053 دولارا

سلوفاكيا: 23126 دولارا

البرتغال: 21615 دولارا

جمهورية التشيك: 14853 دولارا

مصمم الغرافيك

تم العثور على أعلى متوسط ​​رواتب لمصممي الغرافيك في سويسرا (85258 دولارًا) وليتوانيا (58467 دولارًا أمريكيًا) والنرويج (57990 دولارًا أمريكيًا) ، بينما تراوح متوسط الراب في تركيا (4441 دولارًا) وكولومبيا (6155 دولارًا) والمكسيك (6829 دولارًا) وهو من بين الأدنى.

الدول الـ 5 الأعلى (بالدولار الأمريكي)

سويسرا: 85258 دولارًا

ليتوانيا: 58467 دولارًا

النرويج: 57990 دولارًا

الدنمارك: 56248 دولار

إيطاليا: 48527 دولارًا

الدول الـ 5 الأدنى

سلوفينيا: 15759 دولار

البرتغال: 12049 دولار

بولندا: 11779 دولار

اليونان: 11.725 دولارًا

المجر: 11.314 دولار

المحاسب

بالنسبة للمحاسبين، فإن أعلى متوسط ​​للرواتب في سويسرا (118.714 دولارًا) وأيسلندا (83.219 دولارًا) والنمسا (72.060 دولارًا). وفي الوقت نفسه تعد تركيا (7994 دولارًا) والمكسيك (12520 دولارًا) واليونان (14126 دولارًا) من بين أدنى الدول من حيث معدلات الرواتب.

الدول الـ 5 الأعلى (بالدولار الأمريكي)

سويسرا: 118.714 دولارا

آيسلندا: 83.219 دولارا

النمسا: 72.060 دولارا

هولندا: 69570 دولارًا

الدنمارك: 68949 دولارا

الدول الـ 5 الأدنى

سلوفاكيا: 19038 دولارًا

البرتغال: 18700 دولار

المجر: 18.073 دولار

بولندا: 17668 دولارًا

اليونان: 14126 دولار

لمزيد من الوظائف والمقارنات، تحققوا من حاسبة الرواتب لمعرفة ما ستربحه كـ "رحال رقمي" في البلدان الأخرى.