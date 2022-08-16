سويسرا.. دعوة لاستفتاء شعبي بشأن شراء مقاتلات "إف ـ 35 إي" الأمريكية

قدم المعارضون لشراء سويسرا مقاتلات أمريكية من طراز F-35A، مبادرة الثلاثاء إلى السلطات لتنظيم استفتاء شعبي حول هذا الموضوع.

قام تحالف Stop-F35 اليساري بتقديم التواقيع إلى المستشارية الفدرالية في برن التي ستتحقق من وجود 100 ألف توقيع صالح وفقًا لما يقتضيه القانون، حسبما ذكر مصور وكالة فرانس برس. سيتعين على المجلس الاتحادي (الحكومة) بعد ذلك تحديد موعد للتصويت.

ويشير التحالف على موقعه إلى أنه "بهذه المبادرة يتم التشكيك في طراز الطائرة فقط. إذا قررت سويسرا شراء مقاتلة أخرى فسيتم سحب المبادرة".

وكانت الحكومة قررت في نهاية حزيران/يونيو 2021 شراء 36 طائرة من طراز F-35A من الشركة الأمريكية لوكهيد مارتن. في ايلول/سبتمبر 2020 وافق السويسريون بفارق ضئيل في استفتاء شعبي على تخصيص مبلغ بقيمة ستة مليارات فرنك (5,6 مليار يورو) للسماح للقوات الجوية بالتزود بطائرات جديدة.

بينما تؤكد الحكومة السويسرية أن الطائرة كانت الأفضل وبسعر أقل من جميع الطائرات المتنافسة للحصول على العقد (رافال وإف/إيه -18 ويوروفايتر)، حثت الصعوبات التقنية التي لا حصر لها وتجاوز ميزانية برنامج F-35 في الولايات المتحدة لجنتين برلمانيتين على فتح تحقيق في هذا الخيار.

وأعلنت الحكومة في ايار/مايو أنها تريد تسريع عملية الشراء مع انتهاء العرض الأمريكي نهاية آذار/مارس 2023، مما يوحي بأن برن لا تنوي انتظار نتيجة الاستفتاء الشعبي.

وقال التحالف "تريد المستشارة الفدرالية (المسؤولة عن قضايا الدفاع) فيولا أمهيرد شراء طائرات F-35 في ايلول/سبتمبر في حين لا ينتهي العقد قبل آذار/مارس. على المجلس الفدرالي والبرلمان الآن اتخاذ جميع الخطوات لاجراء استفتاء شعبي ونقاش عام عاجل وضروري حول أكبر عقد أسلحة في تاريخ سويسرا".

بما ان المقاتلة اعتبرت منذ البداية كمنتج للتصدير يهدف إلى ضمان هيمنة واشنطن على سوق الطائرات المقاتلة، كانت الطائرة F-35 موضوع شراكة مع ثماني دول بما فيها المملكة المتحدة وحصلت كل دولة على جزء من العمل لانتاجها وفقًا لاستثمارها. وسيتم تجميع الطائرات التي ستسلم لسويسرا في ايطاليا بشكل أساسي.

مؤخرا انضمت اليونان وألمانيا إلى قائمة البلدان التي ترغب في التزود بهذه المقاتلة التي اشترتها المملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا وفنلندا والنروج وهولندا وبولندا.