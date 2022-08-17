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كوريا الشمالية

بيونغ يانغ تطلق صاروخي كروز تزامناً مع تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول

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بقلم:  يورونيوز
من اختبار صاروخي سابق في كوريا الشمالية
من اختبار صاروخي سابق في كوريا الشمالية   -   حقوق النشر  朝鮮通信社/KCNA via KNS

أطلقت كوريا الشمالية صاروخَي كروز اليوم، الأربعاء، بحسب ما قالت وزارة الدفاع في سيول، وهو أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يانغ منذ أسابيع.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية". 

وأضاف "تقوم السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة التحليق".

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الثلاثاء تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعداداً لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلاً وتقام في الفترة من 22 أغسطس-آب إلى أول سبتمبر-أيلول.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول يوم الأربعاء إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.