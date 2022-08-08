استئناف خدمة القطار السريع في إسبانيا بعد توقّف لساعات بسبب السرقة

أفادت شركة السكك الحديدية الإسبانية أن حركة القطارات ما بين مدريد وبرشلونة علّقت، اليوم الاثنين، لساعات إثر سرقة نحو 600 متر من كابلات الألياف الضوئية المستخدمة في نظام الإشارات.

وأوضحت الشركة أن السرقة التي تمت الليلة الماضية في منطقة كاتالونيا أدت إلى تعليق خدمة القطارات السريعة التي تربط أكبر مدينتين في البلاد، مشيرة إلى أن ثمة إقبال كبير على استخدام القطارات في هذه الوقت من العام بسبب السياحة.

وشهدت منصات الركاب ازدحاماً قبل أن تستأنف القطارات العمل من جديد فجر اليوم، وقال الراكب خوسيه لويس لوكالة أسوشيتد برس في محطة أتوتشا في مدريد إنه قد انتظر لساعات قبل أن يركب القطار الذي يقلّه إلى برشلونة.

وقالت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا: إن شخصا اعتقل لسرقة نحو 600 متر من الأسلاك، فيما أكد متحدث باسم السكك الحديدية أن الخدمة ستعود بالكامل في منتصف نهار اليوم.