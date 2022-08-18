تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين المصرفي البارز حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي عين مستشارا للرئيس.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان مقتضب الخميس أن السيسي أصدر "قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي".

وأضاف راضي أن السيسي التقي عبد الله وأكد له "على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية".

وكان السيسي قبل الاربعاء اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه والذي كان من المقرر أن تنتهي فترته الثانية لتوليه له العام المقبل.

شغل عامر موقعه كمحافظ للبنك المركزي المصري في تشرين الأول/أكتوبر 2015، لفترة مدتها أربع سنوات.

حتى صدور قرار تعيينه، كان عبد الله يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تتحكم بحصة كبيرة في هذا المجال سواء في التلفزيون أو الراديو أو الصحف وصولا إلى إنتاج الدراما والسينما.

قبل ذلك، شغل عبد الله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي في مصر، كما عين سابقا عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا الخميس للنظر في معدلات الفائدة في ظل ما تمر به البلاد من وقت حرج في ما يتعلق بالسياسات المالية لمحاولة ضبط معدل ارتفاع الأسعار من جهة، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي تقريبا إلى 15 %، ومحاولة توفير النقد الأجنبي من جهة أخرى فيما تسعى مصر للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت العملة المحلية في ظل تولي عامر موجتين من التعويم أمام الدولار الأمريكي في 2016 وفي آذار/مارس الماضي، ليصل الجنيه المصري حاليا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، إذ سجل سعر الدولار 19,10 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.