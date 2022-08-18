فيديو: سفينة روسية محملة بحبوب "مسروقة" من أوكرانيا تصل إلى ميناء طرطوس السوري

يبدو أن سفينة شحن روسية تزعم أوكرانيا أنها محملة بحبوب مسروقة من الأراضي التي استولت عليها موسكو أثناء الحرب هناك قد وصلت إلى ميناء طرطوس السوري، وفقًا لصور أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشييتد برس يوم الخميس.

وتحمل سفينة "إس في كونستانتين" أحدث حمولة من الحبوب الأوكرانية تصل إلى سوريا، سواء تم شراؤها بشكل قانوني أو تم نهبها حسب المزاعم الأوكرانية.

وفي وقت سابق، وصلت سفينة "رازوني" إلى الميناء السوري محملة بالذرة الأوكرانية المشتراة بشكل قانوني كجزء من جهد تقوده الأمم المتحدة لإخراج الحبوب من منطقة الحرب في أوكرانيا إلى الدول التي هي بأمس الحاجة إلى إمدادت الحبوب.

ويُظهر وصول "كونستانتين" أيضًا مستوى اعتماد دمشق على روسيا لإبقاء الرئيس بشار الأسد المحاصر في السلطة وسط الحرب المستمرة في بلاده منذ سنوات، لا سيما في هذا ميناء طرطوس المطل على البحر الأبيض المتوسط والذي يستضيف سفنًا حربية روسية ولديه مستودعات حبوب مهمة تديرها روسيا.

وأبحرت سفينة "كونستانتين" من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في البحر الأسود في السادس من 6 يوليو/ تموز ، وفقًا لبيانات تتبع السفن من موقع MarineTraffic.com والتي حللتها وكالة أسوشييتد برس.

وقال إيهور أوستاش، سفير أوكرانيا في لبنان، خلال مقابلة مع قناة إسبريسو، إن السفينة حملت حبوبًا أوكرانية في سيفاستوبول. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن تلك المدينة الساحلية في شبه جزيرة القرم شهدت في السابق قيام القوات الروسية بنقل الحبوب بالشاحنات من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من "بلانت لابز بي بي سي" التي حللتها وكالة أسوشييتد برس سفينة "كونستانتين" قبالة ساحل طرطوس يومي الثلاثاء والأربعاء. ويتطابق طول السفينة وعرضها ومظهرها مع صور التقطتها "بلانت لابز" للسفينة في وقت مماثل عندما كان متعقب إي آي إس الخاص بها لا يزال في شمال قبرص.