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المغرب

امرأتان كولمبيتان يخدران دبلوماسيين مغربيين ويسرقانهما والرباط توقفهما عن العمل

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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واجهة الدخول إلى تطبيق "تندر" للمواعدة   -   حقوق النشر  AAMIR QURESHI/AFP or licensors

قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي الجمعة.

وقال المصدر إن المعنيين، وهما مستشار بالسفارة ومحاسب، استدعيا إلى الرباط حيث مثلا أمام مجلس تأديبي، باعتبار أنهما "أضرا بصورة الوزارة".

وهما معرضان للفصل من العمل.

كما فتحت الوزارة تحقيقا للنظر في إمكان ملاحقتهما قضائيا.

وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا سيتي تي في أفادت الخميس، نقلا عن مسؤول بالشرطة، تعرض دبلوماسيين مغربيين لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة "تيندر".