شاهد: مراهق بلجيكي يقترب من تحطيم الرقم القياسي لأصغر طيار يطير بمفرده

اقترب المراهق البلجيكي ماك راذرفورد من إكمال رحلة الطيران حول العالم بمفرده بعدما حطت طائرته الصغيرة اليوم الثلاثاء في جنوب بلجيكا.

وبذلك تبقى لراذرفورد (17 عاماً) مرحلة واحدة أخيرة ليصبح أصغر من يكمل مثل تلك الرحلة الجوية بمفرده.

وكان البريطاني ترافيس لودلو قد أكمل رحلة مماثلة حول العالم حين كان عمره 18 عاماً العام الماضي.

ويقود راذرفورد طائرة من طراز "شارك" وهي واحدة من أسرع الطائرات فائقة السرعة حيث تبلغ سرعتها 300 كيلومتر في الساعة.

وهي نفس الطائرة التي قادتها شقيقته زارا راذرفورد خلال تحقيقها للرقم القياسي العالمي لأصغر امرأة تكمل الرحلة الفردية حول العالم بعمر 18 عاماً.

وبدأت رحلة ماك راذرفورد في مارس – آذار الماضي وتخللها الطيران عبر 52 دولة في القارات الخمس.

وعبر راذرفورد خط الاستواء مرتين للتوافق مع متطلبات موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة بين شهرين وثلاثة أشهر إلا أن الإجراءات المتعلقة بتصاريح الطيران وتأشيرات الدخول في كل من اليونان ودبي أطالت مدتها، بحسب راذرفورد.

كذلك أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعديل مسار الرحلة عبر اليابان ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.